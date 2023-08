"Sono accomunati da un paio di doti importantissime: sanno mettere tanta energia e fisicità sul parquet"

A presentare ieri due degli acquisti con passaporto tricolore del mercato estivo, Lorenzo Uglietti e Sasha Grant, è stato il ds biancorosso, Filippo Barozzi. "Si tratta – ha detto il dirigente reggiano- di due giocatori accomunati da un paio di importantissime doti: mettono tanta energia e fisicità sul parquet. Uglietti è un esterno polivalente, può rompere il ritmo agli avversari, è un mastino in difesa e fa tutte quelle piccole cose preziose che magari le statistiche non mostrano, ma sono utilissime alla squadra".

Passando a Grant, Barozzi evidenzia che "è un giocatore moderno, che nasce con caratteristiche tipiche da esterno, ma pian piano sta costruendo situazioni di gioco personale, partendo anche dal pick & roll. E’ un atleta versatile che ha tanta voglia di crescere".

Nella settimana che vedrà nel tardo pomeriggio di giovedì squadra e staff tecnico presentarsi ufficialmente al pubblico, al Cere di Canali, restano da definire i destini di due alfieri della passata stagione: Andrea Cinciarini e Osvaldas Olisevicius.

Come è noto la coppia non rientra nei piani tecnici dell’annata che verrà, ma è a libro paga sino a giugno 2024. Come previsto dal loro contratto continuano ad allenarsi autonomamente alla palestra Cassala. Ma ancora non ci sono novità calde di mercato per loro. L’impressione è che l’esterno lituano, che ha un range di formazioni a cui potrebbe fare comodo più ampio, potrebbe trovare squadra a breve. Mentre per il "Cincia" è a questo punto facile presumere che si dovrà attendere il primo periodo del campionato.

g.g.