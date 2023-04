"Sono amato dai tifosi perché do sempre tutto"

di Francesco Pioppi

‘La foto più bella sarà quella che non farai in tempo a scattare perché eri troppo felice, ma per fortuna ci penserà qualcun altro’. L’immagine di Davide Guglielmotti che corre verso la propria famiglia dopo il gol con l’Imolese e la ‘B’ gigantesca che campeggia alle sue spalle è davvero un’icona di questa indimenticabile promozione. Non è un caso che il protagonista sia ‘El Tractor granata’, simbolo di un gruppo che non ha mai mollato e sul campo ha sempre spremuto ogni stilla di sudore. I 5 gol e gli altrettanti assist sono un bottino da giocatore di altissimo livello, specie per un esterno.

Guglielmotti, partiamo dalla foto che sta facendo il giro dell’Italia calcistica: cosa ricorda di quel momento davanti a 15mila spettatori?

"È stato qualcosa di eccezionale, attualmente è il ricordo calcistico più bello mai vissuto o comunque uno dei più belli. Appena ho segnato sono corso verso la mia famiglia, in tribuna c’era mia mamma Giuseppina che non veniva da tanto tempo perché va in ansia e le vengono in mente i ricordi di quando mi seguiva con papà Gianni che purtroppo ci ha lasciato tre anni fa. È un’immagine stupenda che ho fatto ingrandire e che mi hanno detto che utilizzeranno anche nei palchi, ne vado fiero".

È stata una cavalcata vincente, ma in cui non sono mancati gli alti e bassi: qual è stato il momento più difficile e quello più felice?

"Il più duro è stato al fischio finale con la Recanatese, io tra l’altro ero squalificato e ho proprio accusato il colpo. Di momenti felici ne vorrei scegliere due: il gol a Rimini per la carica di adrenalina che mi ha dato, nonostante il mister che ‘cristonava’ a metà campo perché voleva vincerla, e l’altro a Olbia quando a un certo punto verso la metà del secondo tempo Laezza si è girato verso di me e mi ha detto che la Recanatese stava vincendo. Solo dopo abbiamo saputo che il gol era stato annullato, ma lì per la prima volta ho avuto i brividi e mi sono detto: sta succedendo davvero".

A Rimini gol e assist, ma in generale la sua annata è stata di alto profilo. In quali aspetti del gioco è migliorato maggiormente?

"Ho sempre lavorato tanto, su tutto. Dai cross fino alle finte per saltare l’uomo e quant’altro, ma la cosa che fa la differenza più di ogni altra è la fiducia, l’aspetto mentale. Faccio l’esempio di Gosens che all’Atalanta era in una condizione stratosferica e si è meritato la chiamata della Germania. Poi si è fatto male, è entrato Dimarco che ha fatto molto bene e lui stesso ha ammesso di aver patito a livello psicologico. La fiducia ti porta ad avere quel coraggio che ti serve per rischiare la giocata che fa la differenza".

È senza dubbio uno dei calciatori più amati dalla piazza, al di là del rendimento, si è mai chiesto il perché?

"Forse perché nel mio modo di giocare ci metto il sangue, il carattere e sono un po’ aggressivo. Ovunque vado però cerco di lasciare un buon ricordo in primis come Davide e poi come Guglielmotti 44".

Lei è considerato uno dei fedelissimi di Diana, le piacerebbe affrontare la Serie B assieme?

"Tantissimo. La Regia è la mia priorità, ma come sapete sono in scadenza e il calcio è fatto di domandaofferta e per rimanere la società dovrà prima fare un passo verso di me. Per quanto riguarda Diana, io penso che attorno alla sua figura e allo staff ci sia stata troppa diffidenza. Sono onesto, tra me e lui non sono mancati i confronti, a volte anche accesi così come col prof Anitua, ma sono tutte persone vere che ti dicono le cose in faccia e che hanno fame e voglia di arrivare in alto. Per me conta questo. Abbiamo fatto 167 punti in due anni, di cosa stiamo parlando?".