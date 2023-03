"Sono atletici e tirano bene: vietato distrarsi"

La caccia a quella "vittoria fuori pronostico" che Dragan Sakota ha definito come indispensabile (nel corso della conferenza stampa di domenica scorsa post vittoria contro Napoli) sulla strada per la salvezza, comincia questa sera a Trieste. E il tecnico serbo della Unahotels non manca di sottolinearlo: "Sappiamo bene l’importanza della posta in palio, così come in tutte le sfide che ci aspettano da qui al termine della stagione. Siamo stati bravi e responsabili nel modo in cui siamo scesi in campo contro Napoli, ma non basta. Per salvarci dobbiamo trovare il modo di vincere anche in trasferta. In quest’ottica, la sfida contro Trieste è una prima opportunità per noi, credo che le motivazioni non manchino ai miei ragazzi.

I nostri avversari – prosegue Sakota - sono un team con rotazioni ampie ed estremamente attrezzato nel reparto lunghi, non a caso occupano il secondo posto nel ranking dei rimbalzi totali in tutta la Serie A. Dovremo far attenzione alle loro grandi doti atletiche sul pick and roll, ma anche alle qualità dei tiratori sul perimetro, che fanno di Trieste una squadra molto ben bilanciata".

g.g.