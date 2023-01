"Sono qui per risalire subito in Serie B"

di Francesco Pioppi

"Non ero mai sceso in Serie C, ma quella della Reggiana era una proposta troppo intrigante e ho accettato subito. L’obbiettivo è chiaro a tutti ed è quello di salire in Serie B e fin dai primi allenamenti mi è stato subito chiaro che il gruppo è fortissimo ed è attrezzato per farlo".

Christian Capone, nuovo rinforzo arrivato dal Südtirol ma di proprietà dell’Atalanta, ha le idee chiare così come le ambizioni.

Il classe 1999 ritrova il direttore sportivo Roberto Goretti che lo aveva avuto ai tempi del Perugia e che ne ha sempre parlato come di un talento di altissimo livello, ancora inesploso.

Capone, cosa le è mancato fino a questo momento per affermarsi ad altissimo livello?

"Sarebbe bello saperlo (sorride, ndr) di sicuro la continuità nelle prestazioni e nello stare in campo, ma sono giovane e posso ancora dimostrare di essere un giocatore di un certo tipo…". Qualcuno dice che fin qui lei non ha avuto la giusta dose di cattiveria agonistica…

"Tante volte mi è stato detto che sono ‘troppo buono’, ma io credo che ognuno debba trovare la situazione giusta per esprimersi al meglio…Mi piacerebbe che succedesse qui alla Reggiana e le condizioni ci sono: il mister gioca un calcio molto propositivo e non il classico 3-5-2 per difendersi e ripartire. Sarebbe bello salire quest’anno e confermarsi l’anno prossimo in Serie B".

Per chi non la conosce, che tipo di giocatore è?

"Ho iniziato come esterno sinistro a tutta fascia, poi col passare degli anni ho fatto la seconda punta oppure posso stare anche più in mezzo al campo, come rifinitore sotto l’attaccante centrale. Credo di essere abbastanza duttile su tutto il fronte d’attacco".

Quali sono le sue prime impressioni?

"Sapevo che Reggio era una piazza appassionata e con grande seguito, ma sono rimasto stupito dal calore della gente. Giocare in uno stadio come il nostro poi ci può aiutare tantissimo, sia dal punto di vista dello sviluppo del gioco che della carica che ci arriva".

A proposito di ‘sorprese’ c’è qualche compagno che magari non conosceva bene e che l’ha stupito?

"Ce ne sono tanti, ma mi chiedo cosa ci faccia ancora Kabashi in questa categoria… Ha qualità davvero notevoli, non lo conoscevo: è veramente forte".

Da qui è passato anche Cambiaghi che adesso è all’Empoli in Serie A e che lei conosce bene.

"Certo, c’è solo un anno di distanza tra noi e ci siamo allenati tante volte assieme all’Atalanta, spero di seguire le sue orme… Qui ritrovo anche Cigarini con cui avevo fatto qualche allenamento quando ero piccolino a Bergamo e ci allenava Reja. Abbiamo scherzato su questa cosa... L’ho ritrovato in grande forma".

Domenica trasferta insidiosa a Montevarchi…

"Sì, ma l’obbiettivo è sempre quello: vincere tutte le partite da qui alla fine".