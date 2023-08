"Sono stati troppi gli errori commessi"

Un giocatore di Serie A che si sta calando alla perfezione nella categoria sottostante, dimostrando una capacità di leggere in anticipo le situazioni che è fuori dal comune a queste latitudini. No, non è Luca Cigarini – un altro di questo livello – ma parliamo di Filippo Romagna (foto), preciso ed equilibrato tanto in campo quanto davanti ai taccuini.

"Mi sento finalmente bene e con il passare dei minuti trovo sempre più sicurezza – ha commentato il difensore della Reggiana al termine della gara col Cittadella –. Il ginocchio risponde positivamente e quando gioco non penso a tutto quello che ho passato. Peccato per la sconfitta, speravamo ovviamente di iniziare col piede giusto, ma non dobbiamo perdere l’equilibrio: non eravamo dei fenomeni per aver battuto il Monza in Coppa Italia e non siamo scarsi adesso che abbiamo perso. Seguendo i principi e le idee su cui lavoriamo ogni giorno, possiamo sicuramente migliorare".

Romagna non si tira poi indietro quando gli si fa notare che nella ripresa ci si aspettava una Reggiana certamente più combattiva e con più qualità: "È brutto prendere gol all’ultimo secondo com’è successo a noi a fine primo tempo, quello ci ha un po’ tagliato le gambe. Potevamo sfruttare sicuramente meglio la ripresa, il tempo c’era, ma abbiamo commesso qualche errore di troppo: lavoreremo per mettere tutto a posto già dalla prossima partita".

Il calendario non ammette distrazioni, perché all’orizzonte ci sono tre gare tutte molto complicate: il Como in trasferta, il Palermo in casa e poi il derby dei derby, al Tardini, contro il Parma: "Sembra banale dirlo, ma dobbiamo giocare contro tutti, quindi non possiamo pensare troppo avanti. La nostra concentrazione già alla ripresa sarà tutta rivolta a preparare al meglio la partita contro il Como". Fischio d’inizio alle 20,30, contro una rivale storica dei granata. Francesco Pioppi