Sorpasso al Guastalla, Luzzara in paradiso

L’ennesimo ribaltone del girone C fa esultare il Luzzara che, all’ultima curva, supera il Guastalla e ritorna immediatamente in Promozione. La truppa di mister Silvestri passeggia in trasferta sulla già retrocessa Gualtierese stesa dal doppiettista Gualtieri, supportato da Ouagua e dall’autorete di Mbengue.

Una doppietta del bomber ex falketto Ligabue fa volare il Boca Barco che batte il Guastalla levando così ai rossoblù lo scettro del campionato e permettendo ai gialloblù di giocarsi la salvezza ai play-out col Montecavolo, preso a pallate (6-1) a Cella contro la Virtus Libertas trainata dalla cinquina del bomber Ierardi.

Ko interno quasi indolore per il Quattro Castella contro il Masone che perde così l’argento, nonostante il vantaggio siglato con uno shoot da fuori area del mediano ex triestino Panaro. Nell’ultimo quarto d’ora gli ospiti impattano da sottomisura col centravanti Campani e in pieno recupero pescano il jolly con la conclusione al sette di Sessa.

Inopinata quaterna casalinga per il Daino Santa Croce che, dopo un’annata trascorsa quasi sempre in zona play-off, si fa scavalcare proprio in extremis: esulta la Virtus Correggio a segno con Kolaveri, Benevelli, Bottoni e D’Elia.

Bissa il risultato dell’anno scorso anche il San Prospero Correggio che chiude in quarta piazza dopo il 2-2 con il Celtic Cavriago coi biancoverdi in salvo. Viceversa saluta la categoria la Barcaccia, nonostante un girone di ritorno molto positivo.

Festa per la Sammartinese che esulta (4-1) a Salvaterra contro il Veggia e dopo ben 23 anni riconquista la Promozione. Protagonista il bomber Zogu che firma una pregevole tripletta con due reti di potenza e un penalty, inframezzata dal neo-entrato locale Dibe e poi rinforzata dal contropiede del baby Ferri (2004). Attimi di tensione nel finale quando un fumogeno, lanciato dai numerosi supporter neroverdi, ha colpito l’arbitro Ferri di Bologna che, dopo alcuni minuti, è riuscito a riprendere la direzione e a concludere il match.

Piange invece il Gattatico cui non basta il blitz di Basilicanova per evitare la retrocessione diretta nel girone B: il club biancoceleste imita la Gualtierese e ritorna immediatamente in Seconda.

· I verdetti. • Girone C.• Nel girone B la Povigliese, passata a Palanzano grazie al 18° gol di Gjoka, abile a insaccare da posizione defilata, affronterà la Casalese, ma non è certa la data visto che sarà necessario lo spareggio in campo neutro fra Real Sala Baganza e Valtarese per decretare la vincitrice del campionato.