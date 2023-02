Sorpresa Sciaudone, resta nella lista di Diana

di Francesco Pioppi

La sessione di mercato invernale si è conclusa martedì sera alle 20 e la Reggiana - partita per tempo con l’arrivo di Vallocchia, Fiamozzi e Capone - non ha dovuto fare nessun colpo ‘last minute’. Anzi, come ha spiegato il direttore sportivo Roberto Goretti, ‘speravo di fare qualche uscita in più’ che tradotto significa che la rosa adesso è persino troppo abbondante. La ‘sorpresa’, se così vogliamo chiamarla, sta nella scelta di tenere in lista anche Sciaudone, valutando poi solo a primavera la necessità di sostituirlo con uno tra Libutti e Nicoletti.

Direttore Goretti, è soddisfatto di questo mercato invernale?

"Diciamo che non sono mai soddisfatto, penso sempre che si possa fare qualcosa di meglio. Sono soddisfatto della situazione in generale, questo sì, così come della rosa nel complesso, ma indubbiamente avrei voluto fare un paio di uscite in più".

Chi sarà messo fuori lista?

"Ho parlato molto con il mister anche questa mattina (ieri, ndr) e abbiamo deciso di prendere una strada che prevede che ne faccia parte Sciaudone, per tanti motivi e anche per quello che ha dato al gruppo. Siamo però consapevoli che possiamo giocarci un jolly quando starà bene Libutti o quando sarà pronto Nicoletti che oggi (ieri, ndr) ha iniziato ad allenarsi con la squadra. Tra un mese o un mese e mezzo valuteremo bene la situazione".

Quali erano le caratteristiche richieste ai rinforzi che ha portato alla Reggiana?

"L’idea era di continuare ad aggiungere forza esplosiva alla squadra e direi che i tre elementi che abbiamo messo dentro (Vallocchia, Fiamozzi e Capone, ndr) confermano questa strategia. Da questo punto di vista sono contento, credo possano sposarsi bene con il tipo di calcio che fa il mister".

Guardando il mercato delle altre avversarie chi si è rinforzato di più?

"Il Cesena ha messo dentro due giocatori importanti come Silvestri e Mustacchio che io conosco bene, ma anche l’Entella ha preso giovani interessanti (Siatounis, Tomaselli e Manzi). L’Ancona invece ha fatto il colpo migliore di tutta la C: Melchiorri l’ho voluto io a Perugia, è un calciatore che quando è in giornata è da Serie A. Non so se è la squadra che si è rinforzata di più, ma ha fatto il colpo più importante".

Sabato trasferta ad Ancona: che tipo di gara si aspetta?

"Mi aspetto una partita difficilissima, anche perché che l’Ancona è stata la squadra migliore che io abbia visto al ‘Città del Tricolore’ nel girone d’andata. Sarà una gara difficile proprio per le loro caratteristiche e non dimentichiamo che stanno anche crescendo come società e come staff. Seguo il loro direttore (Micciola) e il mister (Colavitto, ndr) dai tempi del Matelica e credo che potranno essere protagonisti anche nelle stagioni a venire".