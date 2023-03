Sorridono Nubilaria e SB Cavriago: balzo al terzo posto

Negli anticipi validi per la sesta giornata della poule retrocessione di Serie D sorridono Nubilaria (8) e SB Cavriago (8), che salgono al terzo posto del loro raggruppamento, a -6 dalla coppia Voltone-Argenta. I primi superano 66-55 al PalaMalagoli la Stella Rimini (6), trascinata dai 15 punti di Grandellini e dai 14 di Mariani Cerati; il quintetto cavriaghese, invece, ha la meglio 76-67 nel match interno su Cento (4) con il baby La Rocca, autore di 18 punti, indiscusso protagonista. Brutto stop interno, invece, per la Berrutiplastics Torre (8), terza nell’altro girone: allo Scaruffi, nonostante i 19 punti di Magliani, passa il Basket Riccione (6), che si impone 83-62 dopo 40’ senza storia. Oggi alle 18,45 il posticipo valido per l’ultima d’andata della poule playoff, con la Scuole Basket Cavriago (4) che fa visita alla battistrada Granarolo (10).