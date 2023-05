Sospiro di sollievo: la Bdl vince e si salva

SEREGNO

2

CORREGGIO

5

SEREGNO: Pettenuzzo, Tremolada, Alberio, Giordano, Bozzetto; Farina, Jofré, Malagoli, Febbo, Uboldi. All. Molteni.

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Tudela, Righi, Casari, Caroli; Cunegatti, Scarpa, M. Pedroni, Giannotti, F. Pedroni. All. Farinola.

Arbitro: Hyde di Breganze.

Reti: p.t. 8’22’’ Malagoli (t.d.), 10’54’’ Righi, 14’41’’ (t.d.) e 16’22 (t.d.) Casari; s.t. 8’16 Tudela, 14’06’’ Tremolada, 17’42’’ Tudela (t.d.).

In Serie A2 Correggio è salva: vince a Seregno contro l’ultima in classifica per 5 a 2 e condanna alla Serie B proprio il Seregno, la squadra dell’ex Matteo Farina. La Bdl parte forte, ma passa il Seregno con un tiro diretto; poi la Bdl resta in quattro per sei minuti per l’espulsione definitiva di Caroli. E incredibilmente, proprio in inferiorità numerica, Diego Casari realizza due gol su tiri diretti e la partita si chiude in apertura di ripresa con il 4 a 1 di Tudela. Poi ancora un gol per squadra sino al 5 a 2 finale. Bene i marcatori correggesi (tre gol su cinque da tiri diretti) e il portiere Salines. "Ero arrivato in un momento delicato – dice mister Giuseppe Farinola, esordiente su una panchina di A2 – ma ho trovato una grandissima disponibilità tra i ragazzi. Abbiamo rivisto un po’ il modo di difendere e i contropiedi e siamo cresciuti sino a raggiungere questa salvezza che ritengo meritatissima. Una dedica? Al pubblico di Correggio che purtroppo non ci ha mai visto vincere in casa, ma che ci è stato sempre vicino". Ora c’è tempo per i bilanci e per cambiare qualcosa, di certo questa è una stagione da dimenticare.

Serie A femminile. Bella partita della Sasco Rotellistica Scandianese che perde comunque a Valdagno per 4 a 1 e chiude al terzo posto in classifica, in attesa della final four nella cui prima gara incontrerà nuovamente le venete. Ieri Valdagno in vantaggio 1 a 0 nel primo tempo poi gara in equilibrio sino a 8’ dal termine quando le vicentine allungano e vanno sul 4 a 0. La Sasco dà veramente tutto e arriva al gol della bandiera con una splendida azione di Agustina Pinto. A referto mister Barbieri ha portato Ganassi, Pinto, Gimeno, Berti, Ferrarini; Belmkhair, Montoni, Giardina, Pontrelli e Pisati.

c.l.