Sottili paga cara la sconfitta La Torres lo esonera: torna Greco

La sconfitta rimediata con la Reggiana è costata cara a mister Stefano Sottili (nella foto) che è stato esonerato dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime cinque gare. Al suo posto la Torres ha infatti scelto di richiamare Alfonso Greco, il tecnico che era stato a sua volta messo da parte a fine dicembre. "Non cerco rivincite o altro – ha spiegato Greco – penso solo a salvare la squadra. Dobbiamo inseguire tutti assieme l’obiettivo ricompattandoci". I sardi hanno un solo punto di vantaggio sulla zona calda della classifica. Nel frattempo la Reggiana ha ripreso ad allenarsi allo ‘Sporting’ di Cavazzoli in vista della sfida di sabato che vedrà i granata impegnati nella difficile trasferta a Rimini (fischio d’inizio alle 14,30). Un match in cui mister Diana dovrà fare a meno di Guiebre che oggi volerà a Marrakash per difendere i colori del Burkina Faso, impegnato contro il Togo nelle qualificazioni alla Coppa D’Africa. Possibile che la fascia sinistra venga occupata da Nardi che già in passato ha ricoperto quel ruolo. Da verificare poi anche le condizioni di Jacopo Pellegrini, alle prese con una distorsione alla caviglia che lo tormenta da un paio di settimane.

f.p.