Spaggiari si fa onore a Ravenna. Brava anche Vanacore

Emozioni, divertimento ma anche agonismo e coppe: tutto in tre giorni, al Pala De Andrè di Ravenna che ha ospitato la grande prova nazionale di scherma giovanile. Più di 1.200 i talenti della spada provenienti da tutta Italia. Tra loro anche il gruppo degli Under 14 dell’Ama Koala di Reggio.

Tra gli Allievi (classe 2009) era in gara Alberto Rossi. Soddisfazione per Viola Delle Chiaie, Anna Benassi e Sofia Mercanti: tutte si sono classificate nella prima parte della classifica finale femminile.

Nella categoria Ragazzi (classe 2010) decimo posto per Cecilia Saltarelli tra le femmine, dodicesimo per Antonio Migale tra i maschi. Si sono posizionati nella prima metà dei tabelloni dei rispettivi tornei anche Lorenzo Afanasiev, Ylenia Rossi, Emma Ciacci e Chiara Bodini.

Tra i Giovanissimi e le Giovanissime (classe 2011) in premiazione Emanuele Spaggiari (settimo) e Luna Vanacore (ottava); bene anche Fabio Vezzani, Marco Corradini, Vittoria Gabbi, Agata Manghi, Maria Laura Farinelli. In gara anche Jacopo Tagliazzucchi, Sofia Simonelli e Ginevra Bonfrisco.

Sulle pedane di Ravenna si sono infine fatti valere anche i più piccoli spadisti dell’Ama Koala (classe 2012): tra i Maschietti Leonardo Matera, Giovanni Scapinelli, Sergio Cucchi; tra le Bambine Matilde Mossini ed Elisa Mercanti.

Dalla Romagna ai colli romani: ad Ariccia è salita in pedana la squadra master del club reggiano, in occasione della seconda prova nazionale del circuito riservato agli over 24. In premiazione le spadiste Fabrizia Alessandrini (settima Cat.2), Alessandra Bertacchini (settima Cat.0), Paola Lanza (ottava Cat.2). In gara anche Federica Frignoli, Caterina Franchi (quinta in fioretto, sesta in sciabola), Nicholas Schmitt, Stefano De Conti, Denis Antonioli e Luigi Leoncini Bartoli.

In foto: Emanuele Spaggiari