Spaggiari si gode la sua Emil Gas "C’erano team molto più attrezzati, noi rivelazione del campionato"

La classifica avulsa ha regalato all’Emil Gas Scandiano, con una giornata d’anticipo, un posto tra le prime 4 del campionato di C Silver, permettendole l’accesso alla prossima Serie C unica. Un risultato ottenuto grazie ad una stagione dal rendimento costante che ha avuto il suo epilogo grazie al blitz di domenica scorsa a Novellara: "Eravamo senza Levinskis e in corso d’opera si è fatto male Fikri – spiega coach Luca Spaggiari – per questo abbiamo deciso di giocare con una difesa 2-3 pressando a tutto campo per l’intero match, con Astolfi che ha trovato ritmo in attacco e ha chiuso a 34 punti".

Il tecnico, che in passato aveva firmato che il salto in B della Bmr Basket 2000, è ovviamente soddisfatto: "Penso che l’Emil Gas sia la vera rivelazione del torneo. C’erano squadre decisamente più attrezzate per l’ingresso nelle prime quattro. I ragazzi sono stati bravissimi".

Peraltro, Correggio e Scandiano a parte, i giochi sono ancora tutti da fare, con CVD Casalecchio e Magik Parma appaiate al quintetto reggiano e Santarcangelo (distante 2 lunghezze) che si giocano gli ultimi 2 posti: i bianco-blu sono già certi del traguardo perché, in caso di arrivo a 4 con le tre rivali sopra citate sono primi nella classifica avulsa, mentre in caso di arrivo a 2 con Santarcangelo hanno gli scontri diretti a favore.

Anche in caso di arrivo a 3 il regolamento dà ragione al club del presidente Belisario: con CVD e Santarcangelo è la classifica avulsa a fare da discriminante, mentre in caso di arrivo a quota 42 con Magik e la stessa Santarcangelo, a parità di scontri diretti, farà fede il quoziente canestri, dove Scandiano è seconda davanti ai parmensi.