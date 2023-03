Spareggio al vertice per la Chemco Puianello Bisogna vincere con 5 punti di margine

Scontro al vertice per la Chemco Puianello (18) che, alle 21, apre il girone di ritorno della Poule Playoff sul parquet di Cavezzo (18), guidato dal coach scandianese Gigi Piatti, in una sorta di crocevia della stagione. Le gialloblu, dopo le due sconfitte iniziali nel nuovo girone, hanno firmato una striscia vincente di cinque successi, tornando in vetta. Se le gialloblu di coach Giroldi dovessero vincere ribaltando anche la differenza canestri (all’andata finì 56-60 per le modenesi) farebbero un bel passo avanti verso la qualificazione diretta alla fase nazionale per la promozione in A2. Arbitrano Bravo di Ferrara e Zuffo di Bologna

