Sfida salvezza per il TT Reggio Grissin Bon (2) in Serie A1 maschile. La formazione cittadina, fanalino di coda del torneo, ospita alle 19 a Villa Bagno i genovesi del Cervino (3), che li precedono di un punto in graduatoria. Fondamentale vincere per abbandonare l’ultima piazza, che a fine stagione significherà retrocessione: i reggiani, all’andata sconfitti 4-0, recuperano Pinto, che formerà il terzetto con Baciocchi e Spelbus. In Serie B1, domani alle 16, ci sarà il derby, a Bagno, tra il TT Reggio Ferval (14) e l’Audax Sun Ballast Poviglio (6) dell’ex Ziliani.