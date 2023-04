Spazio a chi ha giocato meno, ma gli 11 sono un rebus Nell’Imolese in panca l’ex Antonioli: "Felice per voi"

’Ovviamente’ oggi al Città del Tricolore c’è anche una partita da giocare. Alle 14,30 arriva l’Imolese che, a 90 minuti dal termine della stagione regolare, è già certa di fare i playout, dopo l’exploit di una settimana fa col San Donato Tavarnelle.

Da capire, oggi, resta soltanto in che posizione Mauro Antonioli e i suoi affronteranno gli spareggi salvezza, se in 19ª oppure in 18ª posizione. A prescindere, comunque, Simeri e compagni non potranno contare sul vantaggio nel doppio spareggio playout, cosa che invece si è rivelata fondamentale nelle ultime tre stagioni. Difficile capire che gara sarà, al di là del prevedibile turnover di Aimo Diana, in una Reggiana che però non vorrà congedarsi con una sconfitta davanti al suo pubblico, dall’altra parte.

Diana ha convocato ventisei giocatori, tra cui due baby: il bomber Gabriele Pederzini e

Gianmaria D’Angelo, pure lui punta. Per Antonioli, a Reggio, si tratterà di un ritorno. "Sarà una sfida particolare per me, in quella stagione mi sono trovato benissimo. Ho ancora tanti amici lì: sono felice per la piazza e per la tifoseria, che merita questo salto di categoria".