Spegnere le Fiamme Oro per volare nei playoff

di Marco Ballabeni

Il Valorugby è ormai un habitué delle telecamere di Rai Sport e anche stavolta, nella penultima giornata del Peroni Top10, i Diavoli si ritrovano in diretta sul canale sportivo della tv di stato. La partita del Mirabello del resto è, di nuovo, di alta importanza: contro le Fiamme Oro Roma, kick off alle 16, i ragazzi di Manghi giocano uno scontro diretto che più diretto non si può nella corsa ai play-off.

"Una partita decisiva, da dentro o fuori", aveva sintetizzato Rimpelli dopo la finale di Coppa Italia a Verona. L’amarezza per quella finale splendidamente giocata ma perduta è alle spalle, o almeno i Diavoli hanno cercato di metterla alle spalle; ora si riparte con il campionato, l’obiettivo più importante della stagione. La vetta della classifica vede Rovigo già qualificato alle semifinali e il Petrarca quasi; il Valorugby è terzo con 54 punti, Colorno (oggi in casa con Calvisano) ne ha 51, le Fiamme Oro 50. Battere la squadra romana significherebbe dunque per Sbrocco e compagni qualificazione anticipata ai play-off, mentre una sconfitta rimetterebbe tutto in forse; nell’ultima giornata, prossimo weekend, i Diavoli giocheranno sul caldo campo di Viadana, il Colorno a Rovigo, le Fiamme in casa con Petrarca.

Roberto Manghi: "Questa partita è diventata la più importante della stagione. Non la possiamo sbagliare. I playoff, nostro primo bersaglio, sono lì che ci aspettano. Dipende solo da noi arrivarci. I ragazzi hanno già smaltito, con più o meno rammarico, la sconfitta nella finale di Coppa. E io con loro. Adesso il pensiero è al campionato".

Nello schieramento disegnato dallo staff dei Diavoli riappare dopo tanti mesi Farolini, anche se la formazione, a lungo meditata, potrebbe subire aggiustamenti all’ultimo: Farolini; Resino, Colombo, Majstorovic, Bertaccini; Newton, Violi; Amenta (cap.), Sbrocco, Tuivaiti; Ortombina, Gerosa; Favre, Luus, Diaz. A disp.: Silva, Garziera, Panerai; Mazzei, Esposito; T.Dominguez, Mastandrea, Lazzarin.

Le altre gare di Top10: ore 16 Colorno-Calvisano; domani ore 15 Torino-Lyons, Petrarca-Viadana, Mogliano-Rovigo.

Classifica: Rovigo 61 punti, Petrarca 58, Valorugby 54, Colorno 51; Fiamme Oro 50, Viadana 44, Calvisano 39, Lyons 24, Mogliano 16; Torino 10.

Serie C. Si è conclusa con una sconfitta a Iano contro Carpi e con un terzo tempo finale al Kokonuts di Albinea la stagione dei Lupi Reggiani, una stagione di ripartenza dopo le difficoltà della pandemia. Al Rugby Guastalla rimangono invece le partite di piazzamento, tra fine aprile e metà maggio.

Under. Oggi pomeriggio (U13) e domattina (U7, U9, U11) a Iano festival “Valorugby Young”.