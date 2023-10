Spelbus e Seretti trascinatori. Reggio espugna Torino al debutto

Debutto con successo per il TT Reggio Emilia Grissin Bon nel campionato di Serie A2. Reduce dalla retrocessione, la formazione cittaina supera 4-1 in trasferta il Torino Eurologistica, trascinato dalle doppiette di Spelbus e Seretti: il primo si impone 3-0 su Corazza e fa altrettanto sul numero uno piemontese Piciulin, mentre Seretti – ex di turno – parte bene grazie al 3-0 a Simone per poi spuntarla alla "bella" con Corazza. Il punto della bandiera dei padroni di casa è opera del già citato Piciulin, che si impone su Gualdi.

Sabato prossimo, alle 16,30, debutto casalingo a Villa Bagno contro l’altra formazione del capoluogo piemontese, la Torino Universitaria, vittoriosa 4-2 in casa contro Firenze alla prima giornata. In Serie B1 il TT Reggio Ferval si impone 5-2 a Prato, con tripletta i Liu e bis di Sanzio; a secco, invece, il giovane Corniani. Stop casalingo, invece, per l’Audax Poviglio: Lucca si impone 5-2, con punti della bandiera reggiani ad opera di Pessina e Conciauro.