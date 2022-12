Spettacolo tra Inter e Sassuolo Show di Barella, decide Dzeko

Non c’è niente da fare, quando a scendere in campo è gente come Barella, Lukaku e Skriniar – ma anche Frattesi e Traoré, perché no? – si torna bambini. Infatti ieri a Reggio i protagonisti sono stati proprio loro, i bambini: con le due curve chiuse e il tifo meneghino che ha scelto di non organizzare la trasferta, allo stadio a godersi Sassuolo – Inter erano per lo più famiglie e voci bianche. C’erano dei posti vuoti e mancavano cori e striscioni ma in generale il pubblico ha risposto presente e molte persone sono venute anche da altre città, come mostrato dal traffico completamente intasato in zona stadio già attorno le 16.

A soli cinque giorni dalla ripresa della Serie A i due allenatori hanno schierato le migliori formazioni possibili e anche lo 0-1 finale dimostra che è stata una partita vera, combattuta e impreziosita anche da qualche grande giocata. Chiedete a Barella, che al 30’ si è beccato una scarpata mica male dopo un dribbling nello stretto che aveva meravigliato tutto lo stadio: si è sentito un "wow" collettivo, sognante, di quelli che solo le grandi giocate sanno provocare.

Al 54’ si è ripetuto, pure meglio: recupero con una scivolata disperata su Frattesi, tacco a saltare un uomo, scavetto sul tackle del secondo. Il calcio è così, i campioni sono così e a Reggio grazie al Sassuolo li vediamo da ormai dieci anni consecutivi. Se poi il clima è quello rilassato di un’amichevole, al pubblico non resta che godere.

Pazienza poi se spesso i più acclamati sono gli ospiti, come successo anche ieri a Lukaku: non importa se è andato via l’anno scorso, è stato fuori tanto quest’anno e ha sbagliato qualche gol, per i tifosi Romelu è sempre Romelu. Anche se non ha regalato una grande prestazione il pubblico lo ha acclamato ad ogni giocata. Al gol di Dzeko lo stadio ha esultato con passione e al fischio finale, con il Sassuolo che negli ultimi minuti pressava alla ricerca del pari, i molti interisti hanno gioito. È il bello dello sport, capace di rendere piacevole anche un freddo giovedì di fine dicembre.

Tommaso Vezzani