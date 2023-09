"Spezia, anche noi abbiamo fame di vittoria"

Già dopo pochi giorni di ritiro era sembrato chiaro come Alessandro Nesta - non l’ultimo arrivato se si parla di difensori – vedesse in lui il titolare perfetto da affiancare a Romagna.

Un ‘colpo di fulmine’ che lo scorso anno era invece toccato al direttore Goretti che, appena finito lo scontro diretto col Pontedera dove militava Marcandalli, contattò subito il Genoa (proprietario del cartellino) per ‘prenotare’ questo ragazzo italo-nigeriano nato a Bergamo nel 2002 che ha doti atletiche (193 centimetri), dinamiche e di coordinazione fuori dal comune.

L’inizio di campionato – pur con qualche episodio sfortunato come l’espulsione contro il Palermo – ha confermato come il numero 27 della Reggiana abbia tutte le carte in regola per fare la differenza anche nel campionato di Serie B.

Marcandalli, è alla sua prima esperienza in questa categoria e con la maglia della Reggiana. Come si sta trovando in una veste per lei tutta nuova?

"Molto bene grazie all’aiuto del mister, dello staff e di tutti i miei compagni. Venendo dalla Serie C sapevo che ci sarebbe stato tanto da lavorare, però sono nelle condizioni migliori per farlo e sento la fiducia. Sono molto contento, già l’anno scorso dopo aver giocato contro la Reggiana ero rimasto davvero stupito dai tifosi e da tutto l’ambiente, quindi essere qui è molto gratificante".

Il pareggio con la Cremonese vi ha lasciato un po’ di amaro in bocca?

"Credo meritassimo di vincere, ma è anche vero che loro sono molto forti in attacco e forse noi arretrando gli abbiamo dato ancora più possibilità di essere pericolosi.

Per dirla tutta, abbiamo avuto anche l’occasione per chiudere la partita e andare sul 3 a 1 però purtroppo non è andata".

Il fatto che non sia ancora arrivata una vittoria può alimentare un po’ di malumore?

"Abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà tutti, proprio come abbiamo fatto sia col Palermo che con la Cremonese, sono convinto che presto arriverà anche la vittoria perché stiamo lavorando bene e con il giusto spirito".

Ottime prestazioni e un grande potenziale, però non è mai stato convocato nelle nazionali giovanili. Può essere l’anno giusto?

"‘Lo spero. Sto giocando titolare in un campionato molto competitivo e mi sto mettendo in mostra, quindi mi auguro di poter essere preso in considerazione per l’Under 21".

Sabato andrete a Cesena per affrontare lo Spezia: che partita si aspetta?

"Sappiamo di affrontare una squadra molto forte e che farà di tutto per centrare la prima vittoria che manca anche a loro, ma noi ovviamente abbiamo tanta voglia di rifarci dopo la beffa con la Cremonese quindi saremo molto carichi".

Fuori dal campo quali sono le sue passioni? Segue altri sport oltre al calcio?

"Mi piace moltissimo l’Nba, il mio giocatore preferito è Kevin Durant e confesso che il mio tifo si sposta in base alla squadra dove gioca lui, quindi adesso sono un fan dei Phoenix Suns"

Nel tempo libero?

"Per il resto sono un ragazzo tranquillissimo e nel tempo libero studio, sono al secondo anno di Economia, indirizzo Business e Startup".