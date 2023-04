Sprofondo Reggiana: la B ora è una chimera

REGGIANA

1

RECANATESE

1

REGGIANA (3-4-3): Venturi; Luciani, Rozzio, Cremonesi (dal 30’ s.t. Capone); Fiamozzi, Kabashi, Cigarini (dal 16’ s.t. Muroni), Vallocchia, Guiebre; Varela (dal 30’ s.t. Rosafio), Montalto (dal 16’ s.t. Pellegrini), Lanini (dal 1’s.t. Nardi). A disp.: Voltolini, Cauz, Rossi, Vallocchia, Pederzini, Hristov, Sciaudone. All.: Baresi (Diana squalificato).

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Marafini, Ferrante, Vona, Ferretti (dal 26’ s.t. Yabre); Guadagni (dal 1’ s.t. Giampaolo) Morrone (dal 33’ s.t. Foresta), Alfieri (dal 33’ s.t. Raparo), Senigagliesi (dal 26’ s.t. Stampete); Sbaffo, Carpani. A disp.: Meli, Quacquarelli, Pacciardi, Guidobaldi, Somma, Peretti, Marilungo. All.: Pagliari.

Arbitro: Turrini di Firenze (Parisi-Landoni). IV uomo: Drigo.

Reti: Kabashi al 13’ p.t., Alfieri al 6’ s.t.

Note: ammoniti Rozzio, Cigarini, Kabashi, Cremonesi, Raparo. Angoli 14-3. Rec.: 1’ + 3’. Spettatori 6.466

di Francesco Pioppi

Sprofondo granata. Sembrava impossibile e invece è successo davvero: la Reggiana sbatte sul muro della Recanatese e lascia la vetta dopo oltre quattro mesi e nel momento più importante. A fare festa è la Virtus Entella che aggancia i granata a quota 73, ma è da considerarsi avanti per il vantaggio negli scontri diretti. Ora i liguri sono completamente padroni del loro destino: andranno a Lucca, ospiteranno la Recanatese e poi finiranno Siena. Di fatto hanno la strada spianata verso la promozione in Serie B.

I granata si mangiano le mani, perché hanno avuto una sfilza di occasioni clamorose e avrebbero meritato di vincere, ma con le chance ‘potenziali’ non si va da nessuna parte. E pensare che la gara era iniziata nel migliore dei modi, con un un bel gol da fuori area di Kabashi che l’aveva sbloccata dopo 13 minuti. Poi la Reggiana era sembrata in controllo, pur senza brillare, sembrava una gara indirizzata sui binari giusti. Tra il 5’ e il 6’ della ripresa le ‘porte girevoli’ della stagione, con l’arbitro Turrini che non fischia un rigore solare per i granata (fallo netto di Morrone su Guiebre) e pochi istanti dopo Alfieri trova il gol del pareggio con un tiro da 25 metri. Da quel momento, più che mai, c’è stata una sola squadra in campo con occasioni a ripetizione. Clamorose quella di Nardi al 20’, deviata da Vona a limite dell’area piccola, quella di Kabashi al 35’ (gran parata di Fallani) e soprattutto quella di Capone al 39’: un errore imperdonabile, col portiere già steso a terra e l’ex Sudtirol a calciargli addosso.

L’assalto finale non è servito a nulla e i soli 3 minuti di recupero (una vergogna visto il numero dei cambi e le interruzioni, ma tant’è…) hanno ulteriormente ridotto le possibilità di un hurrà in extremis.

L’analisi ovviamente deve andare anche oltre la partita di ieri, perché il suicidio della Reggiana è stato lento, inesorabile e multiforme. Come raccontano i 10 punti conquistati nelle ultime 7 partite: una media che farebbe fatica a qualificarti per i playoff.

Dopo il blitz a Cesena, la squadra non è più stata la stessa. Certo, gli episodi hanno ‘picchiato duro’ e sempre contro, ma non ci sono alibi per un simile crollo, probabilmente più emotivo che tecnico perché l’impressione è che stia mancando più la lucidità della ‘gamba’. La squadra è uscita tra i fischi di tutto lo stadio, ‘respinta’ sia dal Gruppo Vandelli che dalla Teste Quadre che poi hanno atteso i giocatori all’uscita dallo stadio per un confronto dai toni inevitabilmente aspri, ma civili. L’input è quello di vincerle tutte, speriamo basti.