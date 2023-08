Squadre pronte, sulla carta tutte più forti Unahotels, sarà l’anno dei grandi sogni?

di Gabriele Gallo

A pochi giorni dall’inizio dei raduni della 16 squadre della serie A di basket, gli organici sono quasi al completo per tutte le formazioni. E l’estate del mercato, in attesa dei verdetti del parquet, ha portato con sé comunque due certezze: il livello complessivo della Lba si è alzato, con l’arrivo di cestisti di alta qualità in diverse formazioni e l’Olimpia Milano, campione in carica, parte ancora coi favori del pronostico..

Dell’Unahotels sappiamo praticamente tutto: un coach esperto e con trascorsi nell’elite del basket europeo a guidare il vascello, tanti acquisti di valore, per un team quasi completamente rinnovato rispetto all’anno passato, che ha chiuso la campagna acquisti con il colpo Nba, Galloway.

E le altre? Volendo stendere un’ipotetica griglia di partenza, in pole position c’è certamente la citata Armani. Che ha confermato i cecchini Baron e Shields rilevando dal Barcellona un campione di livello assoluto come Nikola Mirotic. Lavorando bene anche sul mercato degli italiani dove si è aggiudicata Flaccadori, Bortolani e il promettente lungo Caruso. Rafforzandosi ulteriormente sottocanestro con il francese Kamagate.

A seguire la Virtus Bologna, che ha perso il funambolo Teodosic ma ha confermato buona parte dello zoccolo duro dell’annata scorsa e ha centrato il colpo Polonara. Riportando in Italia l’ala esplosa proprio al Reggio In seconda fila possono situarsi Venezia e Tortona. I veneti si sono assicurati il talento, genio e sregolatezza. brasiliano Caboclo, inserendo, tra gli altri, in cabina di regia un elemento del calibro di Barry Brown. I piemontesi si sono ulteriormente rafforzati: in cabina di regia, prelevando Dowe da Sassari, tra gli esterni, assicurandosi l’ex Virtus Bologna Weems, e sottocanestro con l’arrivo di Tashawn Thomas. Più l’ex reggiano Strautins per dare ulteriore energia.

Dietro questa coppia, e sempre sulla carta giova ricordarlo, si piazzano Brescia e Sassari.

I lombardi possono ancora contare sull’asso Della Valle; alle importanti conferme di Petrucelli e Gabriel hanno aggiunto un play di sicuro valore quale Christon e il fortissimo centro Miro Bilan.

Il Banco di Sardegna, rivelazione dello scorso torneo, ha costruito una squadra solida e arcigna, come nello stile di coach Piero Bucchi. Ottimi gli arrivi di Stanley Whittaker dalla Bundesliga e di Charalampopoulos da Pesaro.

Detto di queste prime sei avversarie della Unahotels, subito sotto si pongono, e più o meno allo stesso livello, altre tre compagini.

Treviso che ha fatto spesa di ex Brindisi (cosa che in salento ha suscitato polemiche) a partire da coach Vitucci per proseguire col fuoriclasse D’Angelo Harrison, il play Ky Bowman e, tra gli italiani, Mezzanotte.

Poi Trento, che oltre al nuovo allenatore, Paolo Galbiati, ha allestito una compagine ad alta fisicità: pregevoli in questa chiave gli arrivi di Paul Biligha e Kamar Baldwin, e Varese, che ha perso il coach dei miracoli, Matt Brase, ma è riuscita ad ingaggiare un centro con un validissimo passato in Nba quale è Cauley-Stein e un italiano di valore come Davide Moretti.

A seguire il poker Pesaro, Napoli, Scafati e Brindisi, che hanno cercato di sfruttare al meglio le occasioni di mercato appetibili. In Campania, alla corte degli ex biancorossi Dalla Salda e Pedro Llompart, giocatore passato dietro la scrivania, sono arrivati Tariq Owens e Giovanni De Nicolao da Varese.

Scafati ha invece confermato l’eterno David Logan e punterà sulla voglia di rivalsa di un talento cristallino come Alessandro Gentile.

L’Happy Casa si affiderà alla verve di Jeremy Senglin, visto a Reggio proprio l’anno scorso, Pesaro all’esperienza in panchina di coach Buscaglia e, sul parquet, di Bamforth e Ray McCallum.

Le due neopromosse, Cremona e Pistoia, come da previsioni, hanno allestito roster dinamici e pieni di scommesse. Se azzeccate potrebbero in parte modificare i valori dei pronostici.

In questo quadro dove si situa l’Unahotels? Il mercato è stato di alto livello, il trio di esterni è potenzialmente da Eurolega. Se le scommesse Harvey, reduce da un anno di inattività, e i giovani Grant e Faye dovessero rivelarsi vincenti beh…si potrebbe davvero sognare in grande.