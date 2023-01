Staff tecnico più forte: c’è l’ex bomber Saurini

di Francesco Pioppi

Nel giorno del 45° compleanno di Aimo Diana, la Reggiana regala al mister un ‘rinforzo’ per il suo staff.

Parliamo di Giampaolo Saurini che entra a far parte in pianta stabile della prima squadra in veste di collaboratore tecnico. Laziale, nativo di Colleferro (Roma), classe 1968, vanta una lunga carriera da attaccante che è iniziata nelle giovanili della Lazio e che lo ha poi portato a collezionare 27 presenze in Serie A (con le maglie di Lazio e Brescia), 140 in Serie B (con Brescia, Atalanta, Palermo e Padova), 65 in Serie C1 (con Cagliari, Padova e Gualdo) e 30 in Serie C2 (con Virescit e Lodigiani) mettendo a segno complessivamente 89 reti.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato la carriera come allenatore, guidando prima la formazione della Primavera del Brescia (dal 2008 al 2012) e poi quella del Napoli (dal 2012 al 2017). Qualche appassionato di settore giovanile se lo ricorderà sicuramente anche come commentatore televisivo del campionato Primavera per l’emittente di Sportitalia. Da domenica invece è iniziata ufficialmente la sua nuova avventura a Reggio dove collaborerà quotidianamente con Aimo Diana e il suo vice Alessio Baresi, persone a cui è legato da un rapporto di amicizia e stima reciproca che dura da tempo. Si tratta dell’ennesimo segnale di impegno da parte del club che non vuole lasciare nulla al caso e che ha così deciso fornire ulteriore qualità all’organigramma.

Saurini sarà un collaboratore a tutto tondo e si occuperà sia dello studio degli avversari che della parte tattica, confermando quello che è poi un trend che - a carattere globale e non solo nel calcio - guarda sempre di più nella direzione di uno staff in cui, sotto la guida forte di un capo allenatore, le voci in capitolo sono più di una. Un confronto che punta a fare crescere le qualità di ciascun componente, come succede già da tempo - per esempio - nel basket Nba dove l’head coach è coadiuvato da super assistenti che curano in maniera maniacale i dettagli dell’attacco o della difesa. Esattamente come ha fatto Sergio Scariolo nell’anno dell’anello dei Toronto Raptors sotto la guida di Nick Nurse (2019) o ancor prima Ettore Messina ai Los Angeles Lakers (con Mike Brown) e ai San Antonio Spurs (con il mito Gregg Popovich).

Quando c’è fiducia reciproca, il confronto fa sempre crescere e non genera mai confusione né tantomeno tensioni.