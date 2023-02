Staiti: "Smettere? Non ci penso proprio"

di Giuseppe Marotta

È stato uno dei protagonisti della risalita dalla Serie D alla B: Lorenzo ’la Iena’ Staiti si è fatto apprezzare per la tanta sostanza a centrocampo che ha messo al servizio della Reggiana ben 60 volte (6 gol e 11 assist) tra il 2018 e il 2020 (D e C).

Poi un biennio al Lentigione in quarta serie: 57 presenze, 6 gol e 16 assist.

In carriera anche Sambonifacese, Feralpisalò, Bassano e Virtus Entella (con cui ha giocato 37 gare in B). Il prossimo 27 febbraio compirà 36 anni.

Lorenzo Staiti, è presto per smettere.

"Assolutamente. Sto recuperando dall’ infortunio al crociato destro della scorsa estate, per il quale ho rescisso col Lentigione".

E poi?

"Ho già ricevuto chiamate, anche da società reggiane (è rimasto a vivere nella nostra città, ndr). Che sia Serie D o Eccellenza non importa, voglio divertirmi. Sono quasi pronto".

Che effetto le fa vedere la Reggiana lassù?

"Sono molto contento, ho un grande rapporto con Rozzio, Rossi, Venturi, Libutti: mi dispiace per il suo pesante infortunio".

A seguire, Cesena e Entella. Chi vince?

"Sono le tre favorite dall’inizio. Vincere è difficile, credo che la ‘Regia’ debba battere il ferro finchè è caldo. Vietato rilassarsi". Non si sbilancia…

"Scaramanzia…".

All’Entella c’è Zamparo.

"Sento spesso pure lui. A Reggio ha dato e ricevuto tanto, ha scelto una piazza meno calda come Chiavari, ma a livello di solidità societaria parliamo di un livello importante".

Questa Reggiana è più forte di quella dell’anno scorso?

"L’anno passato non ha vinto per un episodio, penso al gol del portiere, ma non bisogna cancellare quanto di buono fatto. Bisogna continuare così, ancora è lunga…".

Il denominatore comune è mister Aimo Diana.

"Gli va dato merito. Ha fatto più di 140 punti in questo anno e mezzo, non gli si può dire nulla, la Reggiana è lì davanti da tanto, non è mai scontato vincere così tante partite".

Il giocatore più forte?

"Non parlerei di singoli, questo gruppo mi ricorda quello che c’era con Alvini. Ci sono 23-24 titolari, non vedo malumori. Ultimamente sono mancati giocatori come Rossi e Montalto, ma la rosa è lunga".

Vede analogie col gruppo che riuscì a salire in B, quindi.

"C’è un’ossatura importante: i vari Rozzio, Venturi, Rossi…Per assurdo forse noi eravamo più esperti, mentre ora è stata abbassata l’età media, non perdendoci in qualità. Ora la Reggiana è una squadra più di gamba".

La B con Alvini arrivò tramite i playoff.

"Non dimentichiamo l’interruzione per covid, ci saremmo giocati il primato con Vicenza e Carpi. Anche ora vedo un gruppo unito, Venturi ha festeggiato un record di imbattibilità che testimonia solidità".

Cita spesso Rozzio e Rossi. "Con loro ho condiviso tanto in campo e fuori, anche oggi. Ci metto anche Matteo Ferri (magazziniere), un tuttofare importantissimo".

Ha visto i granata allo stadio? "Solo in tv. La lunga riabilitazione mi ha tolto molto tempo, e paradossalmente spero che presto io passi le domeniche sui campi, con gli scarpini".

Capitolo Lentigione: dopo due grandi annate, quest’anno ci sono difficoltà.

"Credo che in quel biennio ci fosse un grande potenziale. Il girone D è difficile, però il ‘Lenz’ si sta risollevando".

Ultimamente sui social ha sfoggiato un taglio in stile moicano.

Rrride divertito. "Sì, in questo percorso di recupero ho vissuto qualcosa di diverso, e certi momenti ti portano ad un cambiamento".