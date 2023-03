Staiti torna al Lentigione dopo l’infortunio "Voglio aiutare la squadra a restare in Serie D"

Lorenzo Staiti, 36enne centrocampista infortunatosi al ginocchio destro lo scorso agosto, torna a far parte della famiglia del Lentigione. Il percorso riabilitativo è stato lungo, ma ora il giocatore, che ha un passato in Serie C e D nella Reggiana, ma anche nell’Entella in Serie B, è a disposizione del tecnico Paolo Beretti.

"In questo finale di stagione si uniscono due grandi obiettivi – dice Staiti (nella foto a fianco) - quello di trovare la salvezza diretta con il Lentigione e, da un punto di vista personale, tornare in campo, riprendendo da subito confidenza con gioco e ritmo partita.

Vorrei proprio dare il mio contributo perché questo campionato si concludesse nel migliore dei modi".

Staiti, che la stagione scorsa fu pedina inamovibile con 35 presenze e 6 gol nelle file dei rivieraschi, dovrebbe essere disponibile dalla prossima gara interna del 2 aprile contro la capolista Pistoiese.

Sarà un innesto importante per il Lentigione alle prese con diversi infortuni e in un momento delicato della sua stagione in cui si gioca la salvezza diretta dopo un campionato vissuto tutto di rincorsa.