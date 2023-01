Stasera è anche una questione di orgoglio

di Francesco Pioppi

Si fa presto a dire che sarà una partita come le altre e che in palio ci sono sempre tre punti.

Tutto vero, ma stasera al ‘Città del Tricolore’ arriva il Fiorenzuola e visto quello che è successo all’andata non potrà essere così. Il 5 a 0 incassato lo scorso 2 ottobre resta una delle pagine più umilianti della storia granata e anche se quell’episodio è servito per fare un bagno di umiltà e cambiare rotta, c’è da giurare che Luciani e compagni si siano appuntati questa data già da diverso tempo.

Questo non significa che bisognerà fare la guerra in campo, ci mancherebbe, ma di certo la voglia di dimostrare il proprio valore sarà ancora più pungente.

La Reggiana ci arriva col vento in poppa e con una striscia mostruosa di 15 risultati utili consecutivi che la tengono saldamente in vetta. I punti di vantaggio rispetto al Cesena sono sempre 7, mentre quelli sull’Entella sono addirittura 9: il margine è quindi significativo e confortante anche se non garantisce ancora nulla.

Il perentorio successo ottenuto sul San Donato Tavarnelle (0-3 senza appello) ha irrobustito le certezze di un collettivo che ha saputo andare oltre le difficoltà momentanee, adattando uomini diversi in ruoli fin qui ‘inesplorati’ (Nardi esterno sinistro al posto dello squalificato Guiebre, stasera di nuovo in pista) e inserendo nuovi elementi (prima da titolare per Capone) con naturalezza.

Il rientro di Montalto (capocannoniere granata a quota 9 gol) e la conferma dell’astro nascente Pellegrini (7 reti, nuovo record personale tra i professionisti) sono altre pietre miliari.

Attenzione però ai piacentini. Gli avversari di stasera hanno infatti perso la brillantezza dei primi mesi che li aveva collocati stabilmente nelle prime 4-5 posizioni (ora sono ottavi a 35 punti) e sono reduci da cinque sconfitte nelle ultime sei, ma restano un brutto cliente.

Il centravanti di riferimento è Mastroianni (6 reti) con il tridente offensivo che sarà completato dal brasiliano Sartore e da Morello, vero e proprio incubo dei granata all’andata. In rosa anche il reggiano Gabriele Piccinini (in granata nel 2018-2019) ‘promesso sposo’ ai tempi della gestione di Doriano Tosi, ma poi ‘fuggito’ al Pisa che adesso gli sta facendo fare esperienza in prestito, in attesa di una maturazione che non è ancora stata completata.

Curiosità, questa volta ad arbitrare sarà una donna: Maria Marotta.

Non è la prima volta per i granata che già nell’aprile 2016 (Reggiana-AlbinoLeffe 2-1) erano stati diretti da Silvia Tea Spinelli.