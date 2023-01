Stasera i Vikings chiudono il girone di andata

Recupero di campionato esterno per i Vikings Rubiera (4), in campo alle 20,30 a Cassano Magnago (13) nella gara che chiude il girone d’andata di A Gold maschile.

Mentre prosegue l’iter legale per riavere in toto, o almeno in parte, i 5 punti di penalizzazione comminati dopo l’abbandono del campo di Siracusa, i rosso-blu cercano gloria in Lombardia per recuperare il terreno perso e che li vede penultimi in classifica ad una lunghezza dalla coppia composta da Carpi e Campus Italia.

Di certo c’è da migliorare il rendimento in trasferta, visto che troppo spesso lontano dal PalaBursi gli uomini di Galluccio non hanno dato continuità ai risultati casalinghi: Cassano Magnago, rivale di giornata, è una squadra alla portata che ha cambiato tanto in estate, puntando su un nucleo di giovani italiani, che finora è andata a sprazzi. Dirigono l’incontro gli arbitri Castagnino e Manuele.

d.r.