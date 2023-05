Stasera la Simeoni Domani si corre

L’Associazione Tricolore Sport Marathon, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Scandiano e le associazioni del territorio, organizza per domani la 3ª "Walk Marathon–Camminata dei Colli Scandianesi", podistica non competitiva con la finalità di promuovere lo sport e i luoghi delle terre dei Boiardo. Le due passate edizioni hanno registrato la partecipazione di migliaia di persone, sportivi, famiglie, bambini, semplici curiosi che hanno apprezzato l’iniziativa. Da record il numero dei percorsi previsti, ben otto: km 42 Marathon; km 22 Walk Trail; tre distanze soft di km 13, 18 e 28; tre distanze hard di km 9,8, 19 e 30. Partenze dalle 8,30 per i tragitti più lunghi e poi a seguire gli altri, sempre da piazza Prampolini. Oggi altre iniziative sportive e non, con la presenza di Sara Simeoni (foto), olimpionica di salto in alto a Mosca 1980, al teatro Boiardo dalle 18.