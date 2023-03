Stasera primo atto della finale di Coppa Italia tra Juve e Vicenza

Si gioca oggi all’Allianz Stadium l’andata della finale di Coppa Italia di Serie C tra la Juventus Next Gen e il Lanerossi Vicenza. "In finale non esistono favoriti, è un 50 e 50: il Vicenza è forte, ma noi daremo il massimo per portare a casa il trofeo - dice il tecnico della Juve, l’ex calciatore granata Massimo Brambilla - La carica emotiva è alta per il fatto di giocare allo Stadium, abbiamo cercato di trasmettere tranquillità alla squadra e abbiamo sempre dimostrato di potercela giocare con tutti".

La partita, cheinizierà alle 20,30, sarà trasmessa in diretta da Raisport.