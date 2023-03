Stasera va in onda un doppio derby tutto cittadino Domani sfida decisiva per la Tirabassi & Vezzali

Turno ridotto in questo weekend per il volley di casa nostra, visto che riposa tutta la Serie D femminile.

Due derby stra-reggiani si giocano entrambi stasera a ingresso libero, in C e D maschile tra Pieve e i Vigili del Fuoco.

In Serie B maschile, si prevede derby equilibrato domani alle 19 tra Kerakoll Sassuolo (26) e Ama San Martino (29). Entrambe le squadre ad oggi non rischiano nulla.

In B1, gara quasi fondamentale per la Tirabassi & Vezzali (22) che domani alle 18 ospita l’Angelini Cesena (23).

Le reggiane hanno incredibilmente il numero di set vinti pari a quello dei set persi, eppure sono in zona retrocessione; vincendo con Cesena, però, vista la classifica compressa, si aprirebbero altri scenari.

In B2, sempre domani, si giocano gare decisamente di spessore: Fos Wimore Cvr (25)-San Giorgio (37) alle 21 a Rivalta; Arbor Interclays (32)-Moma Anderlini Modena (23) alle 19 alla Moro; Davis 2C (27)-Giusto Spirito Rubierese (30) a Stradella alle 20,30.

In C maschile, girone A, primo derby tra Tricolore Pieve (20) e Vigili del Fuoco Marconi (38) stasera alle 21,30 alla Moro. Nel girone B, domani alle 18 Ama San Martino (14)-Universal Carpi (30).

In C femminile si gioca domani: alle 21 a Sant’Ilario per il girone A Jovi (16)-San Michelese (32). Nel girone B, Vignola (18)-Everton (46) alle 18, BSC Sassuolo (0)-Ama San Martino (37) alle 21, Reggio Revisioni Rubierese (11)-Cavezzo (35) alle 21, Energee3 Giovolley (28)-Truzzi (23) al PalaCanossa alle 20,30.

In Serie D maschile, infine, ecco il secondo derby tra Pieve (26) e Vigili del Fuoco Marconi (0) che si gioca stasera alle 21,15 alla palestra Rinaldini.

c.l.