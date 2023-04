"State calmi: la Reggiana può ancora farcela"

di Francesco Pioppi

"Bisogna andare oltre la rabbia e la delusione e fare fronte comune, stando tutti uniti: squadra, società, tifosi… Ci sono tre finali da vincere e la Reggiana può farcela tranquillamente con l’organico che si ritrova. Questa è l’unica strada da percorrere ed è l’unica cosa che mi sento di dire ai tanti amici che ho ancora lì da voi. L’Entella? Ha dei singoli di livello, ma come organizzazione di gioco non mi ha impressionato. Anzi…".

Il ‘comandante’ Marcos Espeche prova a scuotere i suoi ex compagni con parole sagge e intrise di speranza. Il capitano del Pontedera ha affrontato i rivali dei granata sabato scorso, arrivando ad un soffio dal mettergli il bastone tra le ruote. I liguri hanno infatti trovato il gol vittoria solo a tre minuti dal novantesimo con Tenkorang.

Espeche, prima ancora di parlare della Reggiana ci dica sinceramente: a Lucca la Virtus Entella rischia qualcosa oppure è meglio mettersi il cuore in pace?

"No, il cuore in pace mai… Non scherziamo. Adesso io non so come andrà a finire, ma tutte le squadre cercano ancora punti per i rispettivi obbiettivi e, purtroppo per voi, ne avete avuto la dimostrazione sulla vostra pelle con la Recanatese. Quello di Lucca poi è un campo storicamente difficile, in cui può succedere di tutto…".

Anche con voi l’Entella è passata da uno spiraglio piccolissimo…

"Noi l’abbiamo affrontata nel modo giusto, mettendola in difficoltà. Ok, a livello di individualità nulla da dire, ma a livello organizzativo hanno fatto molta fatica. Credetemi è tutto aperto…".

Ed è un paradosso se pensiamo a com’era messa la Reggiana fino a 20 giorni fa: cos’è successo secondo lei?

"Io non voglio che si pensi che abbia parlato con qualcuno dei ragazzi lì, quindi vi dico quello che passa all’esterno, ma è solo un’impressione mia… Penso che la Reggiana abbia iniziato a giocare con la paura di buttare via qualcosa e il vantaggio, che doveva essere un incentivo, si è trasformato in un peso da portare sulle spalle. È venuto a mancare l’entusiasmo… Ma ripeto, sono pareri personali di uno che non vive più dentro a quelle dinamiche".

Non avere più questo ‘peso sulle spalle’ adesso può aiutare la Reggiana a ritrovarsi?

"È assurdo, ma io credo di sì. Ti può portare ad essere un po’ più spregiudicato e a non fare calcoli. La Reggiana ha un organico fortissimo, deve solo pensare a dare il massimo e a vincerle tutte e tre. La pressione ora la sentiranno anche gli avversari, potete esserne certi. Fidatevi di me…".