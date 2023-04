"Stavamo calmando tutti Siamo diventati i colpevoli"

Il finale di Correggese – United Riccione, gara disputata giovedì allo stadio Borelli e vinta dai reggiani per 2 a 1, è stato piuttosto burrascoso ed ha portato all’espulsione dei due tecnici, Antonio Soda (foto in alto a sinistra) da una parte e Mattia Gori (foto in alto a destra) dall’altra, quest’ultimo ex allenatore della Correggese, gestione Lazzaretti.

All’ultimo minuto di gara Riccardo Bertozzi, il portiere della Correggese, ha messo volontariamente il pallone in fallo laterale, per permettere ai sanitari di soccorrere due giocatori finiti a terra dopo uno scontro. Alla ripresa del gioco, con rimessa laterale da parte dello United Riccione, Benedetti ha giocato la palla per impostare un’azione offensiva, dimenticando il cosiddetto fair play che gli avrebbe imposto di restituire il possesso di palla ai locali. A quel punto, grandi proteste dei correggesi, mischie in campo, parapiglia, pure con l’intervento dei giocatori in panchina.

"Alla fine ci abbiamo rimesso noi allenatori – dice Antonio Soda, mister della Correggese - che probabilmente eravamo i più tranquilli di tutti, visto che l’arbitro si è avvicinato alle rispettive panchine ed ha espulso sia me che il tecnico romagnolo".

Giuseppe Lascaro, della sezione di Matera, è tra l’altro un direttore di gara esperto quanto severo e dalla scorsa estate ha già diretto 21 gare ufficiale con 14 espulsioni.

Ma se voi non avete fatto nulla, quale è stata la motivazione? "Ci ha detto che noi siamo i responsabili del comportamento di tutta la panchina e quindi che dovevamo uscire. Io spero sia stato un provvedimento generico solo per placare gli animi di tutti, perché essere espulso quando non si commette nessuna irregolarità non mi sembra proprio giusto. Speriamo che almeno non faccia seguito la squalifica, perché mi dispiacerebbe davvero".

Sullo stesso tenore Mattia Gori, il più giovane allenatore del girone D della Serie D.

"Io stavo parlando con Simoncelli e Carrasco per spiegare loro che non era stato certamente un input della panchina. Il mio giocatore ha fatto una roba che non si può vedere (testuale, ndr), il pallone andava restituito e basta e invece l’ha giocato per un’azione offensiva. Anche se stavamo perdendo di un gol, non si fa così. Io, ma anche Soda, eravamo i più sereni e abbiamo cercato di tranquillizzare tutti i giocatori, poi è arrivato l’arbitro che ci ha cacciato entrambi".

