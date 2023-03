"Stavolta arriviamo fino in fondo"

Sabato al Mirabello arriva il Rovigo (ore 16, diretta Rai Sport), nella quartultima giornata del Peroni Top10; per il Valorugby un match molto importante nella volata verso i playoff e il primo di una serie di cinque fondamentali incontri nei prossimi cinque weekend, compresa la finale di Coppa Italia dell’8 aprile.

"Stiamo lavorando tantissimo, lo spirito del gruppo è molto positivo –racconta Luhandré Luus, 27 anni, uno dei due tallonatori titolari del Valorugby- Sappiamo che stavolta dobbiamo arrivare fino in fondo. Negli ultimi quattro anni siamo sempre andati molto avanti ma senza arrivare dove volevamo, fermandoci sempre un passo prima della finale. Ora abbiamo la giusta carica, non solo per il Rovigo ma per tutte le rimanenti partite".

Avrete qualche assenza?

"No, almeno in mischia siamo a pieno gruppo. E’ rientrato Sbrocco e affrontiamo Rovigo con l’organico completo"

Per quanto riguarda i trequarti, si è finora visto una sola volta Garrido Panceyra: a inizio torneo, contro Torino, mostrando ottime qualità. Poi non ha più giocato.

"Credo che il suo problema sia legato al limite di stranieri utilizzabili; massimo quattro in foglio gara, dice il regolamento, e così qualcuno di quelli del Valorugby deve rimanere fuori".

Ha sentito la notizia della rinuncia del Calvisano al prossimo Top10?

"Sì e mi è dispiaciuto molto, non solo perché nel Calvisano ho giocato anch’io anni fa. E’ una grande squadra, con una grande storia; hanno i loro motivi per prendere una simile decisione, motivi che non conosco bene, ma certo fa dispiacere".

Lei e Marco Silva, i due tallonatori dei Diavoli, siete molto efficaci in fase realizzativa ma forse il merito delle vostre tante mete va condiviso con l’intero reparto.

"Io e Marco siamo amici, c’è competizione tra noi e c’è competizione all’interno del gruppo degli avanti, ma questa è sempre una buona cosa perché aiuta tutti a crescere.

E’ anche grazie alla competizione interna se siamo arrivati ad avere la possibilità di ambire alla Coppa Italia e alla vittoria del campionato".

Marco Ballabeni