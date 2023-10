Stavolta è ufficiale: dopo un anno esatto, la Correggese esonera mister Soda

Stavolta è ufficiale: la Correggese ha esonerato mister Antonio Soda. Al suo posto, per il momento, ci sarà il vice Giuseppe Nazzani (ex giocatore, e allenatore dopo, della Riese dal mancino pericoloso), che siederà in panchina domani nella decima giornata d’Eccellenza sul campo della Pieve Nonantola (ore 14.30). Strano il destino: un anno esatto fa Soda fu annunciato come nuovo allenatore della Correggese in Serie D, quando prese il posto dell’esonerato Gabriele Graziani. Poi la retrocessione in Eccellenza tramite i playout, e quest’anno un avvio altalenante. I biancorossi, infatti, dopo nove turni hanno 17 punti, frutto di cinque vittorie, ma anche di due pari e due sconfitte. Sono 18 i gol fatti, e 8 quelli concessi. Il posto per il ritorno diretto in Serie D è il primo, e dista 8 lunghezze (capolista il Cittadella Vis Modena, infatti, con 25 punti). Lo scorso 22 settembre ci fu una seria riflessione della società biancorossa sulle sorti di Soda, ma in quel frangente la squadra si mostrò totalmente dalla parte del tecnico, e questo fece propendere per una riconferma. Oltre un mese dopo, però, la decisione è diventata stavolta ufficiale. La Correggese, lo ricordiamo, è anche qualificata ai quarti della Coppa Italia d’Eccellenza: obiettivo imminente, però, risalire in campionato, a partire da domani nella insidiosa trasferta di Nonantola. Poi, domenica, il derby interno col Montecchio che potrebbe anche vedere in biancorosso un nuovo profilo come timoniere post Soda.