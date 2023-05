"Stavolta l’OR in A2 farà il suo dovere"

"La A2? Siamo sicuri di poter dire la nostra rispetto all’avventura del 2021". Ne è sicuro Giuseppe Sagaria, presidente dell’Olimpia Regium, che archiviata la cavalcata nel campionato di Serie B, guarda al futuro. Presidente, cosa resta della vittoriosa campagna dell’ultimo turno? "In estate, nonostante la promozione fosse riservata alle prime tre della classifica, avevo chiesto ai miei il primo posto. Sono stato accontentato: in 26 gare, 23 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta, senza considerare la miglior difesa e il titolo di capocannoniere con Ruggiero". Poi il successo in Coppa Italia. "Anche questo un traguardo storico. Non eravamo mai entrati nelle Final Eight, ne siamo usciti con un ottimo primo tempo con Recanati, una rimonta nella ripresa con l’MGM e la gara perfetta nella sfida decisiva col Cioli Ariccia. Un ricordo che rimarrà impresso per sempre nella nostra memoria".