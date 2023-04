Stavolta per l’OR è l’apoteosi Il successo vale la Serie A2

L’OR Reggio Emilia (62) non fallisce il secondo match point e conquista la seconda promozione in A2 della sua storia grazie al successo casalingo contro la Sangiovannese (50), festeggiando con 3 giornate d’anticipo. All’Arena Sport i granata partono forte e trovano una traversa con Ruggiero, ma all’intervallo il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0; nella ripresa è lo stesso Ruggiero ad aprire le marcature di tacco su assist di Edinho, mentre il raddoppio è opera di Arduini. Nell’altra sfida del campionato di Serie B netta sconfitta casalinga per la Real Casalgrandese (21), che cade 9-2 a Pontedera (37): inutili le singole di Simonetti e Ortiz Fernandez.

OR Reggio Emilia 2

Sangiovannese 0

OR: Aquilini, Khelifa, Layco, Edinho, Giardino, Halitjaha V., Caffarri, Arduini, Donnici, Ruggiero, Halitjaha F., Mazzariol. All. Margini.

Sangiovannese: Ortolani, Fugazzotto, Antunes, Bellocci D., Bellocci A., Faelli, D’Alterio, Righeschi, Molina, Barreno, Matteini, Manetti. All.Reti: st 3’40’’ Ruggiero, 5’46’’ Arduini.