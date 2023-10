Stefano Fioroni ancora vicecampione italiano

Stefano Fioroni centra, per la quinta volta in carriera, l’argento nel campionato italiano velocità fuoristrada. Il 63enne pilota reggiano, originario di Costabona, ha chiuso la stagione sugli sterrati parmensi di Rubbiano di Solignano, non senza difficoltà. "Mi si è incendiato uno dei due motori della mia Suzuki W4 – spiega a fine gara – e, per la prima volta in carriera, ho dovuto fare uso dell’estintore". Ma questo non lo ha fermato: "I minuti persi mi hanno subito estromesso dalla lotta per il vertice. E nella seconda prova ho perso uno pneumatico posteriore, finendo la manche su tre ruote". Nelle tre prove ha chiuso 9° assoluto. Il risultato gli ha permesso, oltre al secondo posto nella generale, di laurearsi campione di classe B4, tagliando il traguardo delle 100 gare di fila in campionato: "Mia moglie ha organizzato una splendida festa a sorpresa, con oltre 150 persone, che resterà sempre nel cuore".