"Sto bene, guardo con fiducia alla stagione"

Una nuova avventura per Anna Trevisi, la "Freccia di Reggiolo", che sta per aggregarsi alla sua Uae per iniziare in Spagna la stagione ciclistica 2023.

"Sto bene, guardo con fiducia alla nuova stagione. Arrivo da un buon blocco di allenamenti fatto lo scorso dicembre a Gran Canaria e ora sto facendo preparazione nella zona del Lago di Garda. E da lunedì prossimo si torna a lavorare in gruppo con la squadra in Spagna, dove a fine mese è prevista la prima gara", afferma Anna Trevisi, la cui base sino al 20 gennaio sarà a Gandia, nella zona di Valencia.

Le prime fasi della preparazione si sono svolte lo scorso autunno con una trasferta negli Emirati Arabi, anche finalizzata alla promozione sportiva dell’attività ciclistica femminile.

Nel frattempo la società ha stilato la parte iniziale del calendario delle gare, che si rivela già ricca di date.

Debutto il 29 gennaio alla Costa d’Almeria. La squadra si organizzerà poi per un doppio appuntamento, impegnativo e ravvicinato: il Tour degli Emirati Arabi dal 9 al 12 febbraio e la Settimana ciclistica valenciana dal 16 al 19 febbraio.

Sempre in febbraio alcune classiche al femminile del nord Europa, come il trittico belga composto da Omloop Het Nieuwsblad (252), Van Het Hageland (262) e Samyn des Dames (282).

Il 4 marzo primo appuntamento in Italia per la suggestiva Strade Bianche nel Senese, competizione peculiare per i numerosi tratti di sterrato che strizzano l’occhio al ciclismo del periodo eroico.

La Uae di Anna Trevisi fa parte del movimento World Tour, ambito in cui schiererà anche Safia Alsayegh, Olivia Baril, Marta Bastianelli, Sofia Bertizzolo, Eugenia Bujak, Chiara Consonni, Eleonora Gasparrini, Mikayla Harvey, Alena Ivanchenko, Erica Magnaldi, Silvia Persico, Laura Tomasi, Linda Zanetti. "Anna Trevisi è un supporto essenziale per la squadra, è sempre pronta ad aiutare le compagne su ogni tipo di terreno", dicono i dirigenti guardando alla stagione che si profila all’orizzonte. Per la 30enne Trevisi quella alle porte è la dodicesima stagione nel ciclismo professionistico.

