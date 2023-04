"Sto vivendo qualcosa di troppo grande"

di Giuseppe Marotta

Per lui era la prima stagione nei professionisti, e ha conquistato la Serie B coi compagni: Muhamed Varela Djamanca, 25 anni, sta vivendo un sogno ad occhi aperti. Il sorriso e l’entusiasmo non gli sono mai mancati, e nemmeno le giocate: l’attaccante portoghese, infatti, è una delle sorprese della stagione.

"Momo" Varela, ha realizzato cosa è successo?

"No! È inspiegabile quello che ho nella testa. So solo che c’è tanto da festeggiare".

Il ricordo più bello di Olbia?

"I nostri gol e il fischio finale. Vero, dovevamo aspettare l’Entella, ma noi, intanto, il nostro lo avevamo fatto".

Si aspettava di andare in Serie B con un turno d’anticipo?

"Sinceramente no, è stato inaspettato".

Ci pensa che in pochi anni si ritrova dalla Serie D alla B?

"Per me è una cosa troppo grande. Due anni fa ero in D...dovete credermi, questa è una roba inspiegabile!".

Dalla Sardegna alla Sardegna. "Vero, questo ha reso tutto ancora più speciale. In Italia ho mosso i primi passi proprio in squadre sarde (San Teodoro, Lanusei, Budoni, ndr), e poi ho vinto la Serie C proprio lì. Che storia la mia…".

Vuole fare la B a Reggio l’anno prossimo?

"Che domande, assolutamente si! Qui mi hanno dato la prima possibilità nei pro, abbiamo conquistato la B e vorrei godermela. Voglio far vedere a tutti cosa sa fare Momo Varela. Spero davvero di rimanere".

È contento di questa sua stagione?

"Era la prima volta in C, e penso che meglio non potesse andare. Ho giocato quasi sempre, anche se da subentrante (in campionato 25 presenze, solo 2 da titolare, ndr), e ho fatto 4 gol e 4 assist".

Gol pesanti: Lucca, Cesena… "Vero, mi fa piacere, ma non ci penso troppo. Quello che mi è sempre interessato è il risultato della squadra".

Chi ha sentito dopo il campionato vinto?

"La mia famiglia, poi il mio primo procuratore, che mi ha portato in Italia. Ha speso belle parole per me: con il lavoro si raggiungono i sogni".

La Serie B: un gradino sotto alla Serie A…

"Il mio obiettivo, il mio sogno. Serve un passo alla volta, però, calma. Dovremo lavorare tanto per mantenere la categoria, poi si vedrà".

Cigarini, però, ha detto che vorrebbe portare la ‘Regia’ in Serie A.

"Oh, se per caso dovessimo riuscirci io sono qui, non mi tiro di certo indietro!".

Chi guarda ultimamente come riferimento?

"Lo dico sempre, Leao del Milan mi fa impazzire con quelle giocate. Vero, io gioco anche spalle alla porta e non solo sull’esterno, e per questo osservo anche Osimhen o Lukaku".

Domenica sarà giorno di festa. "Ho mille pensieri, voglio vedere la città tutta granata, illuminata da questo colore".

Indosserà qualcosa in particolare?

"Sicuramente un cappellino del Gruppo Vandelli, me l’hanno lanciato ad Olbia, e spero di trovare in mezzo ai tifosi un megafono: inizierei ad urlare senza fermarmi!".

Poi si tornerà in campo per la Supercoppa di Serie C.

"Vogliamo vincere tutto".

E tra meno di 4 mesi inizia la B…

"Vorrei tanto giocare al "Barbera" di Palermo, a Cagliari, a Bari, con migliaia e migliaia di persone attorno. Sono stadi storici, sarà una meraviglia".

Prima, però, c’è l’estate. Dove andrà?

"Con qualche compagno abbiamo parlato di Miami, per festeggiare ancora. Vedremo, c’è tempo".