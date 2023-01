Storie, ricordi, cifre e retroscena dell’anno

di Daniele Barilli

Trecentasessantacinque giorni volati via come un soffio. Tra grandi gioie, prima, delusioni e preoccupazioni poi. Ecco, allora, il riassunto del 2022 dei canestri in una sorta di alfabeto del basket.

A COME ATTILIO CAJA. Partiamo da lì. Togliamoci subito il dente. E facciamoci ancora un po’ del male. Partiamo dall’allenatore che ha fatto un capolavoro, conducendo una squadra, obiettivamente modesta, ai playoff e alla finale europea. Silurarlo è stato un suicidio. Ora, probabilmente, lo hanno compreso tutti.

B COME BILANCIO E COME BRIVIDI. Se guardiamo le cifre, nude e crude, c’è da spaventarsi: in questa stagione l’Unahotels ha disputato 19 partite ufficiali perdendone 14. In estate eravamo un tantino preoccupati, ma non avremmo mai pensato a una Waterloo di questo tipo.

C COME CASA DELLA PALLACANESTRO. Il futuro ha mille sogni. Quello di una casa biancorossa è il più bello, costoso e affascinante. Ed è quello che cambierà volto al basket reggiano. Sarebbe straordinario, tra pochi mesi, porre la prima pietra durante la festa per la salvezza biancorossa.

D COME DRAGAN SAKOTA. Aggrappati alla sua esperienza. Alla sua saggezza. Alle sue conoscenze cestistiche. Aggrappati all’uomo che ha tra le mani la ricetta per toglierci dai guai. E che l’ha già applicata, con successo, in vari campionati.

E COME EUROPA. Breve e neppur troppo intensa. L’esperienza in Champions League è stata un’illusione lunga sei giorni. Una toccata e fuga. Con un paio di successi contro Bonn e Pinar e 4 sconfitte dolorose. L’eliminazione brucia, ma va pure detto che, in questa situazione, forse è meglio così. Bisogna concentrarsi sul campionato e sparare lì tutte le cartucce rimaste.

F COME FALLO A SCAFATI. Il punto di non ritorno. La notte in cui è esploso lo spogliatoio biancorosso. La sconfitta che, sotto molti profili, ha fatto più danni. Quel fallo chiamato da Menetti a Scafati, a 25 secondi dalla fine, contro il volere della squadra, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Vincendo in Campania, forse, la stagione avrebbe potuto cambiare volto. Così, ormai, squadra e tecnico erano separati in casa.

G COME GRAZIANO SASSI. Vulcanico, diretto, sincero: il dirigente biancorosso è un po’ il nuovo Ivan Paterlini. Non risparmia nessuno, ma sembra essere uno che ha le idee chiarissime. Fosse stato per lui, Caja sarebbe ancora in via Emilia.

H COME HOPKINS MIKAEL. Può essere un atleta fenomenale oppure una palla al piede. Dipende solo da lui. Caja lo definiva, simpaticamente, un lazzarone. Perché sosteneva che fosse fortissimo, ma troppo pigro. La descrizione è perfetta. E se lui accende i motori e decide di fare sul serio, è tra i primi 5 pivot della Serie A. Altrimenti sono guai...

I COME IDENTITÀ. La differenza tra il non gioco dei primi tre mesi e la partita con Pesaro è tutta lì. Finalmente venerdì sera abbiamo visto un’identità tecnica. Finalmente si sono notate idee chiare e concetti di gioco precisi. Una rondine, si sa, non fa primavera. Ma l’impression è che, finalmente, si sia arrivati sulla strada giusta. Nessuna squadra può sopravvivere a sè stessa, senza una sua identità e senza un’anima.

J COME JUSTIN JOHNSON. Il guerriero è stato uno degli eroi della scorsa stagione e, in tutta onestà, dopo aver visto quello che passa il convento, siamo ancora lì a chiederci, considerando anche quello che costava, perché non sia stato confermato. Boh...

K COME KASSIUS ROBERTSON. Il simbolo del caos biancorosso. Ingaggiato per coprire due ruoli, ha fatto capire subito che non sarebbe stato in grado di sostituire Cinciarini. E così, invece di metterlo nel suo ruolo naturale, lo si è punito, confinandolo in panchina e costringendolo ad andare via. Trasformandolo in un capro espiatorio. Se ci fosse stato Sakota, ne siamo certi, sarebbe stato utilissimo.

L COME LEADER. Ne abbiamo bisogno come del pane. E ci sono tre giocatori che, bene o male, si candidano a ricoprire il ruolo di leader. Perché Cinciarini lo è pure per le qualità tecniche che possiede e che lo portano a cucire il gioco biancorosso come fanno i sarti con i vestiti. Poi possiamo mettere queste stimmate sulle mani di Michele Vitali, che nei momenti decisivi ha il coraggio di prendersi i tiri più difficili. Infine con Pesaro abbiamo scoperto, a sorpresa, un nuovo leader emotivo: Beka Burjanadze. Ha lottato, segnato, urlato, chiamato il tifo del pubblico, incoraggiato tutto il mondo biancorosso. Credevamo che la sua sorte a Reggio fosse segnata, a questo punto cominciamo a pensare che sia da confermare fino al termine della stagione.

M COME MAX MENETTI. Il padre di tutti gli errori. Mai avrebbe dovuto tornare a Reggio. E mai Dalla Salda avrebbe dovuto riportarlo a Reggio. Perché Max, di cui tutti conoscevano pregi e difetti, si è messo in una situazione delicatissima, con il fantasma di Caja sulle spalle. Alle prime difficoltà è affondato senza più riemergere. Con il popolo biancorosso che, proprio per le tante tossine figlie del passato, non gli ha perdonato nulla.

N COME NOVANTACINQUE PUNTI. Può una squadra dipinta come scarsissima, segnare 95 punti a Pesaro dopo averne fatti oltre 100 a Venezia? No, non può. Questo vuol dire che l’Unahotels, a cui tutti continuano a trovare fin troppi difetti, non è una cenerentola. Qualche problema c’è e va risolto. Ma, all’interno del gruppo biancorosso, ci sono anche buone risorse . Se si sfruttano al meglio, ci sarà il tempo per risalire e divertirci.

O COME OSVALDAS OLISEVICIUS. Ci vuole pazienza. Ci vuole serenità. Il vero Oli tornerà. E ricomincerà a fare la differenza. Diamogli tempo. Venerdì sera, nell’ennesima serata difficile, quando ha trovato il canestro, i 3000 del palasport sono balzati in piedi a gioire con lui. Perché tutti gli vogliono bene e sanno che può fare la differenza.

P COME PALABIGI. Sempre pieno, un po’ più bello (ci fosse anche una tribuna stampa non sarebbe malissimo...), poco fortunato. Mai come ora deve tornare ad essere il nostro fortino. Perché la salvezza si conquisterà, soprattutto, tra le mura di casa.

R COME RIMPIANTI. Ne abbiamo a decine, di rimpianti. Scelte sbagliate, acquisti inadeguati, decisioni ritardate. Ma, adesso, è inutile star lì a lacrimarci sopra. Meglio buttarsi tutto alle spalle e guardare avanti. I bilanci, come sempre, si faranno a giugno.

S COME SERIE A. Reggio è, da 41 stagioni di fila, tra i professionisti del basket. Retrocedere significherebbe interrompere questo incredibile record. Tra i mille motivi per cui bisogna assolutamente difendere la Serie A, c’è anche questo.

T COME TRAGUARDO. A che quota ci si salva? Per vivere quasi sereni bisogna arrivare a 22 punti. Mancano, insomma, 16 punti. Questo vuol dire che bisogna vincere 8 partite in 17 gare. Difficile, ma non impossibile.

U COME ULTIMO POSTO. Non ricordiamo più da quanto tempo la Pallacanestro Reggiana non fosse all’ultimo posto da sola. Ricordiamo, però, l’anno in cui, nel 1994, con Virgionio Bernardi in panchina partimmo con 6 sconfitte di fila, poi sfiorammo i playoff. Ecco, nei momenti più difficili, proviamo a rammentare le esperienze che danno coraggio.

V COME VERONICA BARTOLI. La presidente ha una passione enorme, che la spingerà a fare di tutto e di più per portare la squadra fuori dalle paludi in cui si è impantanata. Ma, al contempo, ha poca esperienza e in questi mesi ha pagato proprio questi suoi peccati di gioventù dirigenziale. Ci pare, però, giusto sottolineare e ribadire che questa è una proprietà che va aiutata e supportata. Perché è in grado di creare qualcosa di estremamente importante.

Z COME ZERO ALIBI. Ebbene sì: poche balle e niente scuse. Non vogliamo sentire alibi o giustificazioni. Tutti sanno qual è il traguardo e tutti devono assolutamente rimboccarsi le maniche per raggiungerlo.