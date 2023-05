Stradi è il Superman del decathlon

Francesco Stradi dell’Atletica Reggio è campione regionale di decathlon allievi, con il quarto punteggio di sempre in Emilia e con il nuovo record provinciale di 6.256 punti.

Nel dettaglio, 11’’74 sui m 100, 12,98 nel peso, 6,39 nel lungo, 1,80 nell’alto, 52’’14 nei m 400, 16’’13 nei 110 hs., 38,59 nel disco, 3,40 nell’asta, 41,14 nel giavellotto, 4’53’’41 nei 1500 metri. Stradi (foto) ha vinto nove gare su dieci, con sei record personali.

Grazie a lui e ai suoi compagni, l’Atletica Reggio ha vinto la classifica allievi per società. La Self prevale invece nell’assoluta femminile.

Nell’eptathlon vince Caterina Martinelli della Self con 4.042 punti, terza allieva Sofia Galeotti con 3.830.

Giuseppe Gravante è quarto a Milano sui 1.500 in 3’47’’46, bene anche Roberto Boni sui 5000 in 14’43’’78. A Lodi, Viola Canovi vince il lungo cadette con 5,61 ed è seconda sugli 80 in 9’’94 (vento -2,2).

A Modena, Michael Kyereme vince i 100 in 10’’54, Filippo Masini è terzo sui 200 in 21’’80 (103 al via), Alessandro Casoni (allievo) è ottimo quarto sugli 800 in 1’54’’52, non lontano dal record di Bouih.

Personale per Lorenzo Blundetto (At. Guastalla Reggiolo) a m 4,40 nel salto con l’asta; Vivian Osagie è terza nel peso con 12,23 e seconda nel disco con 38,91.

La 4x100 della Self è seconda in 43’’95, su Guastalla-Reggiolo in 44’’46.

A San Marino, Sara Cantergiani vince i 400 hs. in 1’01’09, Roberta Schiassi è seconda sui 100 in 12’’35, come la 4x100 Self femminile in 48’’95.

c.l.