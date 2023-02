Strautins da urlo, nessun errore al tiro. Burjanadze stacca il pass per i mondiali

di Francesco Pioppi

A volte staccare la spina e cambiare un po’ aria può essere rigenerante. È quello che sperano tutti i tifosi e gli addetti ai lavori della Pallacanestro Reggiana che in questi giorni hanno seguito con interesse le sorti dei ‘nazionali biancorossi’, impegnati nelle qualificazioni ai mondiali con le rispettive rappresentative.

Il ‘colpo grosso’ lo ha fatto Beka Burjanadze che nonostante la sconfitta della sua Georgia con l’Islanda (80-77 il punteggio finale) ha staccato il pass per i prossimi mondiali che si terranno in Giappone, Filippine e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre. Si tratta di una prima volta assoluta in questa manifestazione per la nazionale di ‘Beka’ e per questo motivo la bacheca dell’ala della Unahotels è stata letteralmente invasa dai complimenti, arrivati da ogni parte del globo. Il morale del giocatore, tra l’altro ‘fresco’ di conferma qui a Reggio, è sicuramente altissimo.

Il più performante di tutti però è stato Arturs Strautins. Decisivo nelle due vittorie della sua Lettonia, partendo sempre in quintetto agli ordini dell’italianissimo Luca Banchi. Dopo la buona prova nella prima partita contro la Turchia (con 10 punti, 5 rimbalzi e 2 assist nell’83-74 finale), Arturo’ ha messo i liberi che hanno chiuso i conti con la Grecia senza commettere errori al tiro (33 da tre) e giocando una partita di carattere, da protagonista. In campo per coach Banchi anche l’ala della Dolomiti Energia Trento, Andrejs Grazulis autore di una buona prova (8 punti con 47 da 2, 6 rimbalzi d 3 assist).

Vittoria anche per l’Ungheria di Mikael Hopkins (87-77 sulla Bosnia Erzegovina) anche se la sua prestazione non è stata scintillante (6 punti e 5 rimbalzi in 26 minuti). Buono invece l’impatto di Momo Diouf nel bel successo dell’Italia sulla Spagna, campione d’Europa in carica (72-68 il punteggio finale). Pur restando in campo appena cinque minuti, il centrone classe 2001 ha messo a referto due punti e assestato una stoppata. Si è ampiamente dimostrato all’altezza dell’ennesima convocazione in azzurro. Al fianco del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco c’era ovviamente anche Federico Fucà, ormai ‘assistente veterano’ della Pallacanestro Reggiana. Tra oggi e domani torneranno tutti a disposizione di coach Sakota e si dovrà guardare tutti verso un obiettivo comune. Direzione Verona.