Strautins e Olisevicius sono gli unici che ci provano Il debutto di Jones? Parte da titolare poi sparisce

Nathan REUVERS (17 minuti, 12 da 2, 12 da 3, 3 rimbalzi, 2 stoppate, 1 assist, 6 punti) Buco nero in difesa, non si propone in attacco, non è aggressivo. Prestazione pessima. Voto 4.5

Mikael HOPKINS (21 minuti, 01 da 3, 44 ai liberi, 1 persa, 3 assist, 4 punti) Si possono avere annate negative e serate storte. Ma a una società seria come Reggio, deve essere dato rispetto. Hopkins in questa occasione non ci pare averlo mostrato. Prestazione disastrosa per tecnica e mentalità. Voto 4

Arturs STRAUTINS (24 minuti, 46 da 2, 15 da 3, 55 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist, 16 punti) Il desiderio di salvare Reggio lo mostra ogni secondo in cui sta in campo. E’ il più costante, il più aggressivo, il più intenso. Ma non può predicare nel quasi deserto. Voto 7 Andrea CINCIARINI (37 minuti, 33 da 2, 25 da 3, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 recuperate, 3 perse, 9 assist, 13 punti) Alla maglia ci tiene, e si vede. E prova a predicare un po’ di basket in un contorno che non lo aiuta per nulla. Sicchè alla distanza per forza cala. Voto 5.5

Andre JONES (12 minuti, 02 da 2, 01 da 3, 0 punti) Di sicuro non ci aspettavamo miracoli a pochi giorni dal suo arrivo. Però, visto l’atteggiamento di diversi compagni, poteva essere più audace. Voto 5.5

Marcus LEE (14 minuti, 13 da 2, 1 rimbalzo, 1 stoppata, 2 perse, 2 punti) La schiena non gli dà tregua, e lo testimonia come si rialza a rallenty dopo una scivolata. Ci prova, ma non basta. Da lui ci aspettiamo decisamente di più. Voto 5,5

Jeremy SENGLIN (22 minuti, 02 da 2, 23 da 3, 47 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 assist, 6 punti) I postumi del problema muscolare che lo ha colpito a inizio marzo ne hanno frenato la "verve". Senza quella può combinare poco. Voto 5

Osvaldas OLISEVICIUS (29 minuti, 45 da 2, 38 da 3, 45 ai liberi, 1 rimbalzo, 4 perse, 1 recuperata, 1 assist, 17 punti) Entra nel match nel terzo quarto, con l’atteggiamento di chi non vuole mollare. Sono i suoi punti a evitare che l’Unahotels sprofondi. Voto 6.5

Mouhamet DIOUF (18 minuti, 57 da 2, 34 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 13 punti) Mostra quello che potrebbe fare, sui due lati del campo, se non avesse troppe pause. Come gli capita al suo ultimo ingresso in campo. Ma lotta e la sconfitta non è colpa sua. Voto 6

Gabriele Gallo