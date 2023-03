Strautins: "Se mi danno fiducia, non deludo"

di Francesco Pioppi

Strautins, contro Napoli finalmente è arrivata una vittoria e lei ha dato un contributo tangibile alla causa biancorossa. Sensazioni?

"È sempre bello vincere, accresce l’autostima, ma siamo ancora ultimi e dobbiamo guardare avanti, pensare già alla prossima partita con Trieste. In ogni caso speriamo che sia un nuovo inizio per tutti noi".

Con la sua Lettonia, arrivata a 11 vittorie consecutive, lei fa sempre la differenza e per coach Banchi è un punto di riferimento imprescindibile: perché in Nazionale è protagonista e qui a Reggio solo raramente?

"In Nazionale sento tanta fiducia. Finalmente domenica ne ho avuto un po’ anche qui e così ho potuto aiutare la squadra a portare a casa la vittoria".

Quella fiducia che Sakota non le aveva dato a Verona, visto che era rimasto in campo appena tre minuti. In settimana vi siete parlati? C’è stato un chiarimento?

"Beh sinceramente ero un po’ incazzato, mi sembra normale. Il coach è libero di fare le sue scelte, ci mancherebbe, ma in settimana abbiamo parlato un po’ e ci siamo chiariti. Comunque guardiamo avanti: ci siamo presi la vittoria ed è l’unica cosa che conta. Non importa quanto gioco io anche se stare in panchina non piace a nessuno".

Dove finiscono i vostri meriti e dove iniziano le lacune di Napoli?

"Siamo stati bravi a difendere forte dal primo secondo della partita e questa è stata la chiave, per la nostra squadra sarà sempre così. Se partiamo con questo atteggiamento, dopo arriva anche l’attacco e tutto il resto. Il nostro pubblico ci ha dato una bella mano, ci ha spinto davvero tanto. È stato un po’ come il sesto uomo in campo".

L’approccio è stato fondamentale, ma l’impressione è che adesso con Lee a proteggere l’are anche per voi esterni sia tutto un altro mondo, concorda?

"Marcus ci sta dando sicuramente tantissimo da questo punto di vista, ma da solo non può fare i miracoli e siamo noi i primi a dover essere concentrati e determinati per tutti i quaranta minuti. Non siamo una squadra che può subire dei break e poi rientrare, per noi è complicato, dobbiamo stare attaccati alla partita. Sapevamo che Napoli contro Varese aveva segnato 100 punti, se li avessimo lasciati entrare in ritmo sarebbero stato guai".

Ci dica la verità: in spogliatoio ci credete davvero alla salvezza o siete quasi ‘rassegnati’?

"Certo che ci crediamo. O almeno io ci credo di sicuro, ma anche i miei compagni. Mancano ancora nove partite e se guardiamo tutti nella stessa direzione possiamo farcela".

Sabato sera sarete a Trieste dove lei è un ex e dove l’anno scorso segnò il canestro della vittoria: che partita si aspetta?

"Ho visto che hanno preso un nuovo giocatore (Jalen Hudson, guardia-ala ex Hapoel Galil, 17 punti di media in Europe Cup, ndr) quindi bisognerà capire anche il suo impatto, ma in ogni caso giocano duro e in casa loro è difficilissimo perchè il pubblico è caldissimo. Noi però come vi ho detto dobbiamo iniziare dal primo secondo a dare il 110% e giocare duro".