Subbuteo, i reggiani Lamberti (ct) e Bari (capitano) sul tetto d’Europa con la Nazionale

Due reggiani campioni continentali del subbuteo. L’Italia, infatti, torna da Gibilterra con l’oro europeo a squadre e nel gruppo non mancano le presenze di Marco Lamberti, commissario tecnico, e Saverio Bari, nelle vesti di capitano: per vedere sventolare il vessillo tricolore sul gradino più alto del podio è stato necessario avere la meglio sul Belgio in una finale molto equilibrata, decisa al Sudden Death (il Golden Gol, per intenderci) dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2. Saverio Bari, inoltre, ha centrato l’argento nel torneo individuale, sconfitto in finale sempre dopo l’appendice supplementare con lo spagnolo Carlos Flores, numero uno del ranking europeo, in una finale tutta a tinte granata, visto che entrambi i giocatori sono tesserati per F.lli Bari Sporting Club Reggio Emilia. "Sono felice per i ragazzi, soprattutto per i più giovani. Siamo campioni d’Europa ed è una grande gioia, non era facile recuperare lo vantaggio col al Belgio", spiega Saverio Bari, che mostra tuttavia ancora un po’ di delusione per il titolo individuale sfumato in finale. "Ho giocato un ottimo torneo individuale, con un po’ di fortuna in più avrei vinto io: alla fine brucia non poco aver perso dopo aver giocato alla pari con il numero 1 al mondo. Mentre a squadre, in finale, non ho fatto la mia miglior gara, ma ho cercato di dare comunque il mio contributo al gruppo".