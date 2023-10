Subbuteo, Reggio conquista per la nona volta la Coppa dei campioni

La F.lli Bari Sporting Club

suona la nona.

Il pluridecorato club cittadino centra infatti la nona vittoria in Champions League, trionfando in una finale tutta italiana contro i siciliani del Barcellona, travolti con un netto 4-0: un’altra grande soddisfazione per il patron e capitano

Saverio Bari, che ha guidato i suoi nella kermesse continentale disputata ad Eugies (Belgio) e che ha visto i suoi mettere l’ennesimo titolo in bacheca.

Non è stato, comunque, un successo scontato, che bissa quello dello scorso anno ottenuto davanti al pubblico amico contro i maltesi del Valletta SC: vuoi per la grande concorrenza, con 42 squadre ai nastri di partenza (tra cui le altre italiane Fiamme Azzurre Roma, campioni tricolori in carica, e la Salernitana, ma anche per il terzo posto al termine del girone d’andata

di Serie A, maturato non più tardi di tre settimane fa a

San Benedetto del Tronto.

Eppure, sentito il profumo d’Europa, la F.lli Bari Sporting Club ha cambiato traccia, sbaragliando la concorrenza: oltre al già citato Bari, hanno composto la squadra che è salita sul gradino più alto del podio i vari Carlos Flores,

Luca Zambello, Remi Huynh, William Dotto e Marco Lamberti.