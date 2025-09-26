Subito esaurito il settore ospiti

Reggio Emilia, 27 settembre 2025 – La carica dei tifosi granata non conosce distanze né confini. I 625 biglietti messi a disposizione nel settore ospiti dello stadio ‘Druso’ di Bolzano per il match di oggi (ore 15) sono infatti stati polverizzati in pochissimi giorni. Il club altoatesino ha così ‘aperto’ alla possibilità che altri supporters della Reggiana possano comunque assistere al match in una zona adiacente dell’impianto (denominata settore 4B). Il prezzo del biglietto in questo caso è di 22 euro + diritti di prevendita (per il ridotto Under 17 e Over 70 sono invece 17 euro). La vendita è già attiva al ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard 16/B, tramite il sito ‘Vivaticket’ e in tutti i negozi autorizzati del circuito.

Contemporaneamente prosegue la prevendita per l’attesissimo ‘derby’ con lo Spezia, in scaletta martedì sera alle 20,30 al ‘Città del Tricolore’. Per l’occasione e per facilitare i tifosi, il club ha stabilito un’apertura straordinaria dello store che sarà quindi attivo anche lunedì e martedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (in alternativa è sempre possibile effettuare l’acquisto tramite il sito online di ‘Vivaticket’ e in tutti i negozi autorizzati). Si ricorda, inoltre, che i botteghini dello stadio saranno in funzione a partire dalle ore 19 di martedì, mentre per i tifosi ospiti l’acquisto dei tagliandi è vincolato alla fidelity ‘Eagle Card’ e potrà essere effettuato solo fino alle 19 di lunedì. Al momento sono stati venduti 255 biglietti, di cui 38 nel settore ospiti.