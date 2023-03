Sul ring i campioni del futuro

La palestra del Mirabello ospita, in questo weekend il primo Torneo regionale della categoria èlite di pugilato, quella cioè dedicata agli agonisti senza limiti di età. La tre giorni inizierà stasera alle 19,30 poi domani ci sarà una doppia sessione per gli atleti della Reggiana Boxe Olmedo del presidente Emiliano Martinelli: prima alle 15 e quindi alle 20. Domenica invece, chi avrà superato la prima fase del torneo, entrerà tra le corde alle 15,30. Il prezzo per una singola sessione è di 5 euro, abbonamento per tutte e quattro 15 euro. Il torneo sarà diviso in due gironi, uno per chi ha collezionato dai 5 ai 19 match e l’altro per chi conta già più di 20 match.

Nella categoria femminile a Reggio combatteranno Skuka Vangjelia, Annalaura Demuru, Clarissa Saccani. Per i maschi invece ci saranno Mouchine Sabri, Enrico Bezzi, Giacomo Giannotti (campione italiano in carica), Arnaldo Marku, Andrea Gerri, Sergio Aliaj e Osekwe Raphie. Affronteranno i migliori pugili dell’Emilia-Romagna.