Sul trono gli ’Animaletti Vichinghi’

Grande successo per la seconda edizione dello Scandiano Basket Tournament, torneo di 3 contro 3 sul playground parrocchiale di Pratissolo in via del Rosario. Dopo gli ottimi numeri della prima manifestazione tenutasi la scorsa estate sul campo da poco ristrutturato, gli organizzatori hanno ampliato la kermesse, disputando le gare in più giorni, senza far mancare buon cibo e musica come ogni campetto che si rispetti. Si sono affrontate 24 squadre e ad avere la meglio è stato il team degli "Animaletti vichinghi" che si è aggiudicato il torneo, vincendo in finale per 31-26 contro i "Dami&Friends", trionfatori della prima edizione. Il premio di MVP è andato a Davide Amici del team vincitore, mentre la gara del tiro da tre ha visto Mattia Mirotta sul gradino più alto del podio. Tanta la soddisfazione per la macchina organizzativa capeggiata da Giovanni Bottazzi supportato dalla Pallacanestro Scandiano: per le finali erano presenti oltre 300 persone e lo staff, per il prossimo anno, cercherà un maggior coinvolgimento di aziende ed enti locali per rendere il torneo sempre più spettacolare.

c.c.