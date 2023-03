Suljanovic e Faye nel Next Gen Team

Sport

Montecchi, 60 anni tra gioia e rimpianti "Avevo un grande talento: potevo fare di più"

Il primo campione della storia della Pallacanestro Reggiana si racconta nel giorno in cui taglia un traguardo personale significativo "Mi hanno frenato l’orgoglio e un carattere non facile. In pochi mi hanno capito davvero e per questo ho sempre sofferto molto".