Suljanovic scatenato nella baby Eurolega

Si conclude con un terzo posto, l’avventura alla fase eliminatoria del Next Gen Tournament (una sorta di eurolega giovanile, ndr) di Belgrado per il gioiellino biancorosso Omer Suljanovic. L’atleta austriaco che ha compiuto i 18 anni domenica (auguri!), ha mostrato il suo talento nel Next Gen Team, che raccoglie i migliori talenti da squadre che non partecipano alla kermesse. Nell’esordio vinto per 73-64 contro i padroni di casa del Partizan, Suljanovic ha firmato una doppia-doppia da 15 punti e 10 rimbalzi. Vittoria anche contro Valencia per 91-80 grazie ad un’altra prova maiuscola del talento austriaco, autore di 22 punti e 12 rimbalzi. Nel terzo match del girone, ha la meglio la Stella Rossa per 96-95 con Suljanovic a secco di punti. Nella finale per il terzo-quarto posto, il Next Gen Team si è imposto su Parigi per 77-70 grazie anche ai 7 punti e 5 rimbalzi di Suljanovic.

c.c.